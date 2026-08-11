La UTN Córdoba abrirá Ingeniería Nuclear: cómo será la nueva carrera y quiénes podrán estudiarla

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba presentará este miércoles 13 de agosto su Ecosistema de Formación Nuclear, una nueva propuesta académica que incorpora por primera vez la carrera de Ingeniería Nuclear y suma otros dos trayectos de formación vinculados al sector.

El lanzamiento se realizará a las 11 en el Auditorio Ing. Héctor Aiassa y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados para una industria considerada estratégica tanto para el desarrollo tecnológico como para la transición energética.

Cómo será la nueva oferta académica

El nuevo ecosistema estará integrado por tres carreras presenciales con distintos niveles de formación:

Ingeniería Nuclear, una carrera de grado de cinco años orientada al diseño, operación, seguridad y gestión de instalaciones nucleares.

Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares, de cuatro años, enfocada en la administración de procesos, mantenimiento, calidad y organización de plantas e instalaciones.

Tecnicatura Universitaria en Radioquímica, de tres años, destinada a formar técnicos para laboratorios, radioquímica y aplicaciones de radiaciones ionizantes.

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La universidad destacó que la elección de Córdoba para desarrollar esta propuesta responde al ecosistema científico, tecnológico e industrial que ya existe en la provincia.

Entre los principales actores del sector se encuentran la Central Nuclear Embalse, el Centro Atómico Córdoba, el Reactor RA-0, empresas vinculadas al ciclo del combustible nuclear y diversas instituciones dedicadas a la medicina nuclear.

Ese entramado permitirá que los estudiantes desarrollen parte de su formación en contacto directo con organismos y empresas del sector.

Prácticas en empresas e instituciones del sector

La propuesta académica contempla la realización de prácticas profesionales y convenios con organizaciones estratégicas, entre ellas: Central Nuclear Embalse; Centro Atómico Córdoba; Dioxitek; CONUAR; INVAP; Instituciones especializadas en medicina nuclear.

Una respuesta a la falta de profesionales

Uno de los datos que motivó la creación del nuevo ecosistema es el déficit de especialistas que enfrenta actualmente el sector nuclear argentino.

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De acuerdo con cifras difundidas por la UTN Córdoba, Argentina gradúa alrededor de 12 ingenieros nucleares por año, una cantidad que resulta insuficiente para cubrir la demanda de profesionales que requieren la industria, los organismos científicos y los proyectos tecnológicos vinculados a la actividad.

Además, la universidad señaló que cada año existe una importante cantidad de aspirantes a este tipo de carreras que no logra acceder a otras instituciones especializadas debido a las limitaciones de cupo.