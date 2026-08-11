El viceintendente Javier Pretto confirmó que estuvo 60 días sin poder conducir por pérdida de puntos en su licencia

El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, confirmó este martes que estuvo 60 días inhabilitado para conducir como consecuencia de la pérdida de puntos de su licencia por infracciones de tránsito cometidas en rutas provinciales.

La información se conoció durante la jornada y fue el propio funcionario quien difundió un comunicado en el que reconoció la sanción y explicó que ya fue cumplida en su totalidad. "Efectivamente, estuve suspendido para conducir por un período de 60 días, como consecuencia del descuento de puntos derivado de infracciones de tránsito constatadas en rutas provinciales por la Policía Caminera", expresó.

Según detalló Pretto, la inhabilitación concluyó en julio y actualmente su licencia de conducir se encuentra nuevamente vigente. "La sanción fue cumplida en su totalidad y finalizó el pasado 27 de julio. Asimismo, las multas correspondientes a esas infracciones fueron oportunamente canceladas", señaló.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre cuáles fueron las infracciones que motivaron la pérdida de puntos ni cuántas unidades fueron descontadas en el sistema de scoring. Tampoco se informó si la suspensión respondió a una única falta grave o a la acumulación de varias infracciones.

"Cumplí como cualquier otro ciudadano"

En el comunicado, Pretto remarcó que durante el procedimiento administrativo no recibió ningún beneficio por ocupar un cargo público y aseguró que cumplió íntegramente con las disposiciones impuestas por la autoridad de aplicación.

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"Durante todo el proceso cumplí con las disposiciones y sanciones establecidas por la autoridad competente, sin haber tenido ninguna prerrogativa ni trato diferencial por la función que desempeño", afirmó.

"Se trató de un procedimiento administrativo de tránsito que cumplí como cualquier otro ciudadano", concluyó.