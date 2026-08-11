La mitad de los cordobeses llega "con lo justo" a fin de mes, pero cada vez se endeudan más para lograrlo

El termómetro económico de los cordobeses marca zona de alarma. Según el relevamiento "caliente" de agosto, el 48% de los hogares de la provincia llega "con lo justo" a fin de mes y un 42% directamente "no llega", mientras que apenas el 8% logra vivir y ahorrar.

Hace dos años y medio, en enero de 2024, ese último grupo casi se duplicaba: 16%. Son los datos que revela el Consultora Delfos en un estudio realizado entre el 21 y el 25 de julio sobre 1.200 casos, error muestral de +/-2,2% y dirección de Luis Dall'Aglio. No se incorporó información de otras fuentes.

“Auto desalojo”: una salida para evitar que la deuda de alquiler se acumule

El endeudamiento se disparó en dos años

El estudio muestra que el 38% de los cordobeses tiene hoy algún tipo de deuda, contra el 27% de junio de 2024, un salto de 11 puntos porcentuales. La suba no distingue clase social: entre el nivel socioeconómico alto el endeudamiento pasó del 20% al 28%, en el medio del 27% al 38% y en el bajo del 35% al 45%.

El recorte por edad expone el epicentro del fenómeno. Los cordobeses de entre 30 y 49 años son el segmento más endeudado, con un salto de 16 puntos: del 32% al 48%. Le siguen los mayores de 65 años, que treparon del 20% al 31%, y los jóvenes de 18 a 29, que pasaron del 22% al 28%.

La tarjeta de crédito, el refugio para llegar a fin de mes

El informe identifica además con quién se endeudan los cordobeses. La tarjeta de crédito lidera ampliamente como acreedora, al pasar del 31,5% al 37,8% entre junio de 2024 y julio de 2026. También crecieron las deudas con bancos (de 15,2% a 16,6%), con familiares o amigos (de 7,4% a 9,3%) y con prestamistas o financieras (de 5,2% a 8%). El único rubro que retrocedió fue la deuda con el Estado, que cayó 5,8 puntos, del 19,3% al 13,5%.

El informe de Delfos concluye que, en un escenario de vulnerabilidad económica declarada, contracción del empleo y cierre de empresas, el endeudamiento funciona como una vía de supervivencia y no como una herramienta de inversión productiva.

Milei quedó en "off side" después del Mundial, y para una consultora ya está detrás de Kicillof

La consultora advierte que la concentración del fenómeno en los cordobeses en edad productiva de nivel socioeconómico medio y bajo enciende alarmas sobre la sustentabilidad del sistema socioeconómico provincial en el mediano plazo.