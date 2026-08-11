“Auto desalojo”: una salida para evitar que la deuda de alquiler se acumule

La media sanción del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada incorpora cambios en los procesos de desalojo y establece una alternativa que podría beneficiar a los inquilinos que no pueden continuar afrontando el alquiler. La iniciativa contempla que puedan entregar las llaves del inmueble y evitar que la deuda se siga acumulando mientras continúa vigente el contrato.

En diálogo con Radio Punto a Punto, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Lucas Péndola, explicó que el denominado desalojo express no solo agilizaría la recuperación de las propiedades para los dueños, sino que "también permitiría a los inquilinos poner un límite a las obligaciones contractuales".

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Péndola destacó que uno de los principales cambios es que el propietario no podría rechazar la entrega de las llaves cuando el inquilino decida utilizar este mecanismo. “Hoy el inquilino con el desalojo express también puede dejar en caución la entrega de la llave y el propietario no se puede negar”, explicó.

Según detalló, esto permitiría que una persona que ya no puede afrontar el alquiler pueda abandonar el inmueble sin que la deuda continúe creciendo durante los meses que demande un proceso de desalojo tradicional. “Un inquilino que no pueda pagar el mes corriente, estamos en agosto, no puede afrontar, hace la entrega de la llave, el propietario la recibe porque tiene la obligación de recibirla, la única deuda que le queda al inquilino es el mes corriente o el mes que deba”, sostuvo Péndola.

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El referente inmobiliario explicó que el desalojo express modificaría el esquema actual. “La diferencia es que hoy el propietario puede negarse a la entrega de la llave en un contrato que esté vigente y un inquilino que no pueda pagar el canon, si no puede pagar en el mes corriente y el mes subsiguiente, esta deuda se empieza a acumular”, señaló.

Con el nuevo mecanismo, el inquilino podría notificar fehacientemente la entrega de la propiedad y dar por finalizada la obligación contractual.

Un proceso más rápido

Péndola también respaldó la reducción de los tiempos que plantea el desalojo express. Según explicó, que "un desalojo tradicional no demoraba menos de un año y en algunos casos llegaba hasta los dos años. Hoy con un desalojo express, se habla de que el propietario puede llegar a tener la propiedad entre tres y cuatro meses, sin dudas que incentiva a clientes a la hora de invertir en inmuebles”, afirmó.

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La propuesta todavía debe atravesar nuevas instancias legislativas antes de convertirse en ley. Mientras tanto, desde el sector inmobiliario consideran que el mecanismo podría modificar la relación entre propietarios e inquilinos al establecer una salida más rápida para ambas partes.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Acá" en Punto A Punto Radio (90.7 FM), con Juan Bernaus y Julieta Fantini.