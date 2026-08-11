“No vinieron a arreglar la ruta, pero sí a sacar el cartel”: la intendenta de San Marcos Sud cuestionó el abandono del Gobierno nacional

En distintas localidades, el estado de las rutas nacionales continúa generando preocupación por la presencia de baches, falta de mantenimiento de banquinas, canteros centrales deteriorados y luminarias fuera de funcionamiento. En San Marcos Sud, la situación llevó al municipio a colocar un cartel en el ingreso a la localidad para advertir a los conductores sobre las condiciones de la traza.

En diálogo con Radio Punto a Punto, la intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy, explicó que el cartel fue retirado después de que autoridades nacionales le notificaran que no podía permanecer sobre la banquina. Sin embargo, sostuvo que los problemas de mantenimiento continúan.

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“No, no vinieron a arreglar la ruta en ese momento, pero vinieron a sacar el cartel y a notificarme de que no podía estar. Siguen sin mantener la ruta, empezaron a hacer un bacheo que era espantoso, que ya se ha levantado, hicieron un pedazo y se fueron, siguen sin pintar las arcenas que tienen al medio, las luminarias que se apagan y se rompen las tenemos que volver a encender nosotros”, afirmó.

El destino de los fondos

El reclamo se produce luego de la difusión de un informe sobre la recaudación del impuesto a los combustibles, cuyos fondos tienen una asignación específica para cuestiones vinculadas con la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas. En ese sentido, Godoy cuestionó el destino de esos recursos: “Vi el artículo, son dos billones los que recaudaron, en realidad solo medio billón fue al mantenimiento de rutas y el otro millón y medio, lo pusieron claramente en la timba financiera”.

Godoy cuestionó que los municipios deban afrontar tareas de mantenimiento cuando los vecinos ya pagan ese impuesto a través del combustible. “Cuando vos tenés un punto específico, una partida que cobrás, un impuesto que es por ley destinado a algo, es malversación”, sostuvo.

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Ante la posibilidad de que los municipios cobren un impuesto adicional para financiar el mantenimiento de las rutas, Godoy rechazó esa alternativa y cuestionó la presión tributaria que ya afrontan los vecinos “¿Hasta cuándo el vecino va a pagar impuestos? Pagan por todo, falta que le haga un impuesto por respirar, no da más la gente”, expresó.

La intendenta también vinculó la situación de las rutas con otras dificultades que atraviesan los municipios por la falta de pago de fondos nacionales. "El próximo mes vamos a cumplir un año de que PAMI no nos paga las prestaciones que realizamos en nuestros hospitales”.

También mencionó las demoras vinculadas al plan SUMAR, cuyos fondos tienen una asignación específica para políticas sanitarias. Según Godoy, “el plan que ellos tendrían que destinarlo para lo que viene, que es un tema de salud, de crecimiento, de control de peso, de embarazadas, también tienen una deuda impresionante”.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Acá" en Punto A Punto Radio (90.7 FM), con Juan Bernaus y Julieta Fantini.