Mercado Libre desembarca en Córdoba: incorporará 2.000 trabajadores para su nueva planta

Mercado Libre instalará una nueva planta logística en Estación Juárez Celman, con una puesta en funcionamiento prevista para los primeros días de octubre de 2027. El proyecto contempla la creación de unos 2.000 puestos de trabajo formales, además de un fuerte movimiento económico para la localidad y la región.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la vicegobernadora Miriam Prunotto destacó el impacto que tendrá la llegada de la compañía y remarcó que el proyecto ya se encuentra en una etapa administrativa. “Para esa operatividad va a necesitar 2.000 nuevos empleados de manera, en un empleo formal y de calidad, como es el de Mercado Libre, más 700 empleados que son externos”, explicó.

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Prunotto señaló que uno de los principales objetivos será preparar a los trabajadores que puedan incorporarse a la nueva planta. Según explicó, entre los requisitos se encuentra contar con el secundario completo y se prevé articular capacitaciones con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y espacios educativos de la zona.

“Vamos a trabajar, lo tuvimos ya hablando con la gente de Mercado Libre, también para algunos otros cargos, cuando se piensen en una ascendencia jerárquica con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Provincial de Córdoba, en capacitaciones en nuestro Campus Norte”, sostuvo.

La Municipalidad tendrá un rol central en la incorporación del personal que trabajará en la nueva planta, con un proceso que combinará selección y capacitación de los postulantes. “Justamente la oficina de empleo va a estar en la Municipalidad de Estación Juárez Selman y empezamos también este proceso de capacitar al recurso humano para que pueda recibir los currículos, para que pueda hacer la selección junto a Mercado Libre”, afirmó Prunotto.

Un nuevo polo logístico

La instalación también busca fortalecer el perfil logístico de Estación Juárez Celman, donde ya funcionan empresas vinculadas al sector. Prunotto destacó que la llegada de Mercado Libre se suma a la presencia de Droguería del Sur y a otros proyectos privados que se encuentran en desarrollo.

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“De esta manera Estación Juárez-Celman se convierte en el nodo logístico más importante que va a tener”, afirmó la vicegobernadora. Además, señaló que "la ubicación de la planta permitirá que comerciantes y pymes que utilizan Mercado Libre reduzcan los costos asociados al envío de sus productos hacia las plantas que la empresa posee actualmente en Buenos Aires".

La funcionaria también anticipó que la llegada de nuevas empresas podría generar un proceso de crecimiento urbano en la localidad. “Creo que hay un crecimiento que viene fuerte para nuestra comunidad, también el asentamiento de otras empresas que ya tiene sus tierras y está construyendo”, concluyó.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Acá" en Punto A Punto Radio (90.7 FM), con Juan Bernaus y Julieta Fantini.