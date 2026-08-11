Atención médica a extranjeros: qué cambiará en los hospitales nacionales de Córdoba

La implementación del cobro de atención sanitaria a extranjeros no residentes en hospitales nacionales generó dudas entre las autoridades de las instituciones alcanzadas en Córdoba. La medida, establecida mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, alcanza al Hospital Nacional de Clínicas y a la Maternidad Nacional.

Rogelio Pizzi, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló que ambos establecimientos deberán adecuarse a la normativa, aunque todavía existen interrogantes sobre su aplicación. “El extranjero que no tenga residencia permanente y DNI nacional deberá pagar. Nosotros nos tenemos que acoger a lo que dice la ley, así que vamos a ver cuáles son los alcances y cómo se implementa”, explicó.

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La resolución establece que los extranjeros no residentes deberán presentar un seguro de salud con cobertura o abonar previamente la prestación para acceder a tratamientos habituales. Las emergencias, en cambio, quedan exceptuadas del cobro y deberán ser atendidas sin demoras cuando exista riesgo para la vida o las funciones vitales del paciente.

Pizzi remarcó que la diferencia entre una emergencia y una urgencia podría generar dificultades en la práctica. “En una emergencia debemos atender a ese paciente porque no podemos poner en riesgo su vida y después se verá. En una urgencia, lo que diría esta ley es que tendríamos que cobrarle al paciente extranjero”, sostuvo el médico en diálogo con Cadena 3.

El exdecano cuestionó además la tensión que puede generar la normativa con la formación humanista de los profesionales de la salud. “Nos ponen en un contrapunto. Nosotros formamos profesionales de la salud en una facultad que tiene un gran humanismo. Hacemos un juramento hipocrático y nos forman para salvar vidas, promover la salud y aliviar el dolor de la gente”, afirmó.

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Qué pasa en los hospitales provinciales

La medida nacional no se aplicará en los hospitales que dependen de la Provincia de Córdoba. Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que continuará vigente el sistema de recupero de gastos, mediante el cual se gestiona el cobro a obras sociales, prepagas o al Estado que corresponda.

De esta manera, el cobro directo a extranjeros no residentes quedará limitado a los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional, entre ellos el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional en Córdoba.