Milei le giró $400 mil millones que Córdoba reclamaba y Llaryora lo podrá devolver en cómodas cuotas

Tardó pero llegó. Nadie preguntará si fue la burocracia o un olvido. El Gobierno nacional terminó de girarle a Córdoba los $400 mil millones de anticipo financiero que el Ministerio de Economía había habilitado hace un mes. La demora había generado alguna urticaria en los principales despachos del Panal, pero la llegada del dinero confirma que "todo está controlado".

Según confirmó el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, los fondos ingresaron el lunes. Se esperaban en dos cuotas mensuales de $200 mil millones, pero la Casa Rosada depositó el máximo autorizado. El dinero se coparticipará con municipios y comunas a través del Fondo Federal para obras.

Había tiempo, todavía faltaba completar un trámite en la Unicameral pero las arcas provinciales estaban un poco sedientas. En la próxima sesión ordinaria, el acuerdo que habilita el pago a cuenta de la Compensación del Consenso Fiscal y la autorización para suscribir el anticipo.

La letra chica del anticipo

La tasa que aplica la Nación a estos anticipos, ya recibidos por diez provincias, es del 15% anual, baja para los parámetros de la economía argentina. Según el decreto que habilitó la operación, el monto debe reintegrarse por completo durante 2026. La garantía son los recursos de la Coparticipación Federal, con cobro automático por parte de la Secretaría de Hacienda nacional.

Calvo adelantó que la Provincia ya negocia devolver parte de esos fondos este año y otra parte en 2027. El crédito es renovable, y entre ambas administraciones rige un régimen de compensación de deudas en el que, de hecho, es la Nación a través de la Anses la que le debe a Córdoba una cifra mayor.

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El funcionario provincial sostuvo que con este giro se cumple la mayor parte de los compromisos asumidos por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Según el punteo en la libreta cordobesa: Nación pagó $15 mil millones de una deuda de $35 mil millones por el Consenso Fiscal (el resto se cancelará en cuotas de $5.000 millones mensuales) y giró un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $5.000 millones, el primero de la era Milei para Córdoba.

Las negociaciones se destrabaron con la llegada de Santilli a Jefatura de Gabinete. La semana pasada había resurgido la lectura de que el voto en contra de la senadora Alejandra Vigo, en la votación sobre la venta de tierras a extranjeros, podía haber sido la causa de la demora. Aun así, en el Panal insistían en que el acuerdo se sostendría.

El capítulo pendiente es el de los pagos a cuenta que la Anses le debe a la Caja de Jubilaciones por orden de la Corte Suprema: hay dos cuotas de $10 mil millones atrasadas. La Provincia espera esos fondos esta semana, un desembolso que podría habilitar algún anuncio sobre los aportes personales extraordinarios que exige la ley de Equidad Jubilatoria.

Calvo remarcó que el diálogo con la Nación es la vía para construir acuerdos y que la agenda con Santilli incluye varios temas más.