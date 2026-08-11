Corriente del Niño: 5 ministerios y especialistas universitarios para esperar al fenómeno climático

El Gobierno de Córdoba profundizó este martes su estrategia de anticipación frente a la Corriente de El Niño, el fenómeno hidrometeorológico que ya genera preocupación en la región. Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el ministro jefe de Gabinete, Manuel Calvo, convocó a una reunión de diagnóstico y planificación en la Sala de Ministros del Centro Cívico.

Del encuentro participaron representantes de cinco carteras provinciales, además de especialistas del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), organismo que depende de forma conjunta del Gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Córdoba.

"Hemos finalizado una nueva reunión de trabajo con distintos ministerios del Gobierno de Córdoba que están trabajando en la temática de los efectos de la corriente de El Niño, la cual se está avecinando para nuestra provincia y esta región de la Argentina", señaló Calvo al término del encuentro.

El funcionario detalló que el trabajo conjunto abarcó "la planificación de las acciones concretas que vamos a llevar adelante en el territorio y la participación de la sociedad civil en las decisiones que tome el Gobierno", además de la comunicación integral de las medidas de prevención.

Coordinación con municipios y comunas

Calvo explicó que el Gobierno provincial mantiene comunicación directa con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción local, a las que se transmiten los datos relevados por los técnicos del Observatorio.

"Es una acción coordinada que vamos a seguir trabajando a lo largo de este tiempo, con plazos establecidos, con la ejecución de los presupuestos de acuerdo a lo que marca nuestro presupuesto de gobierno, y estando de manera presente en el territorio todo el tiempo", afirmó el ministro.

La próxima reunión de trabajo será el jueves 20 de agosto, oportunidad en la que las distintas áreas del Gobierno continuarán coordinando acciones en contacto con la sociedad civil.

Una provincia mejor preparada que en 2016 y 1997

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, subrayó que Córdoba llega en mejores condiciones que en ocasiones anteriores, en referencia al Niño de 2016 y al "Superniño" de 1997, los dos antecedentes más recordados del fenómeno.

"Nuestra provincia está mucho mejor preparada en materia de obras de infraestructura, de acciones estructurales y no estructurales, en métodos de medición, en métodos de seguimiento, de pronóstico", sostuvo López.

El ministro detalló que Córdoba es la única provincia argentina que cuenta con un observatorio hidrometeorológico propio, con imágenes satelitales y más de 400 estaciones de medición en tierra. "Corren pronóstico de 72 horas a futuro. Eso nos da una capacidad de anticipación a eventos de magnitud que puedan llegar a impactar meteorológica e hidrológicamente en la provincia, y coordinar acciones con Defensa Civil, con los intendentes y con el resto de los ministerios", expresó.

Para financiar estas acciones, el gobernador Llaryora destinó recursos del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutre del impuesto inmobiliario rural y que en un 98% se destina a proteger la infraestructura rural cordobesa.

El ministro informó además que durante la jornada se mantuvieron reuniones con productores y con la Mesa de Enlace, con especial atención en la cadena láctea por su sensibilidad ante eventuales cortes de caminos.

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"Esta coordinación que ha planteado el gobernador a partir de la jefatura de Gabinete va a ser muy relevante para tratar de prevenir y conseguir que los efectos, en el caso de que este evento ocurriera, tengan las menores consecuencias", indicó Busso, quien llamó a involucrar también al sector privado y a los sectores urbanos en la planificación.

Del encuentro de este martes participaron también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; y los decanos de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física (FAMAF), Pedro Pérez, y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Magalí Carro Pérez.

También estuvieron el titular del Laboratorio de Hidrometeorológica de Córdoba, Andrés Rodríguez; el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección, Marcelo Zornada; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló, y el secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio.

Con el próximo encuentro fijado para el jueves 20 de agosto, el Gobierno de Córdoba busca sostener una mesa de trabajo permanente que le permita anticiparse a los efectos del fenómeno climático y coordinar la respuesta entre organismos técnicos, municipios y el sector productivo.