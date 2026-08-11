"González venía haciendo ese jueguito de cortar las curvas a gran velocidad", según uno de los peritos

En la séptima audiencia del juicio contra Oscar González, tras una semana de testimonios de sobrevivientes, policías, automovilistas y el camionero que circulaba delante del Renault Sandero, el tribunal pasó a escuchar a los especialistas en accidentología. El ingeniero Fabián Gallardo, perito de la querella, complementó y amplió las conclusiones del perito oficial.

El exlegislador está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el siniestro ocurrido sobre el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas Marina Bengoa y Alexa Miranda.

Gallardo explicó ante el tribunal que su trabajo apuntó a determinar con precisión el lugar del choque. "El tema fue, más que nada, demostrar al tribunal el lugar preciso de donde fue el contacto material" , señaló el perito, y agregó que existía prueba documental, como un plano escopométrico, que había enmarcado la tierra en la zona.

El especialista sostuvo que esa evidencia resulta determinante para reconstruir la mecánica del siniestro. "Porque cuando chocan los autos, lo que cae primero y no se proyecta como plástico limpio, lo que cae al piso, es el barro" , explicó, y precisó que a partir de ese dato pudo establecer el punto exacto del impacto, un aspecto sobre el que, según indicó, el perito oficial Ramiro Ojeda no se había pronunciado.

La hipótesis del "jueguito" en las curvas

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el ángulo de incidencia entre ambos vehículos. Según recordó Gallardo, el perito oficial Ojeda había establecido que el Sandero tenía cierto ángulo y que el ángulo de incidencia del BMW era de 12 grados.

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A partir de ese dato y de los daños que presentaba el Sandero, el perito de la querella concluyó que el BMW circulaba cortando curvas. "Es que venía cortando curvas y lo que sostenemos nosotros, el BMW venía cortando curvas" , afirmó.

Gallardo describió en qué consistiría esa maniobra: "En vez de tomar por el carril derecho, toma por el carril izquierdo para no tener la fuerza centrífuga que lo tire" . Según su exposición, esa conducta se habría repetido en el trayecto previo al siniestro: "Él venía haciendo eso, ese jueguito, desde el peaje hasta acá venía haciendo ese jueguito, cortando curvas a gran velocidad. Por eso los daños" , sostuvo, y agregó que elaboró un gráfico para mostrar que, de haber circulado por el carril derecho, los daños y el desenlace habrían sido distintos.

El perito también se refirió a la conducta de González en los instantes posteriores al impacto. "Un tema muy importante que yo puse en juego fue el instinto de supervivencia, que le resultó favorable al doctor, porque él está vivo y la señora que venía manejando desgraciadamente perdió la vida" , expresó. Y aclaró: "No era una acción de esquive, es el instinto de supervivencia que tenemos todos los seres vivos".

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Sobre la posición final de los vehículos tras el choque, Gallardo explicó que responde a la energía del rodado en el momento del impacto: "Eso es por la cantidad de energía que traía este rodado, que impacta, arrastra y terminó en su posición final, volcando, haciendo todo este desastre que realizó este choque" , indicó.

Consultado sobre un escenario alternativo, el perito respondió que si Bengoa hubiera circulado por la línea media de la calzada, el resultado habría sido distinto. "Si hubiera sido en el medio, por la línea amarilla, hubiera sido otro el final, hubiera sido otro post-impacto, estarían todos sobre el medio de la calzada, no como terminaron ahora" , afirmó.

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