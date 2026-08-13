La inesperada decisión de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner que pone en un gravísimo aprieto a Milei

En medio de la tensión que sufre el Gobierno por los paros y marchas ocurridas durante los últimos días y su dificultad para avanzar con diferentes proyectos en el Senado, pese a los esfuerzos de Patricia Bullrich, se sumó un nuevo inconveniente: la inesperada decisión del PJ de reagruparse y consolidar sus fuerzas, dejando sus diferencias de lado. Diferentes referentes del peronismo se juntaron durante 3 horas para comenzar a armar una coordinación legislativa de cara a las próximas elecciones 2027.

Massa y la revancha del insider

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), del cónclave participaron Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; y sus pares Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

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Axel Kicillof

También estuvieron en el encuentro el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.

Martínez y Mayas habrían pedido la reunión para armar una estrategia legislativa conjunta, informó NA.

Sergio Massa

Qué pasó en el conclave del PJ

Uno de los logros más importantes de esta reunión habría sido el avance en el armado de una mesa política que ordenaría a los diferentes sectores justicialistas, coordinando a los gobernadores, los conductores partidarios y los legisladores.

Una persona que formó parte del encuentro le dijo a NA que los temas centrales que se discutieron fueron: “Presupuesto 2027, Transferencias a las Provincias, Impuesto a los Combustibles, PASO y situación fiscal en distritos”.

Otra fuente que habló con el medio antes citado agregó que “todos los presentes coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente”.

Encuesta: Kicillof lidera entre los peronistas, Uñac es poco conocido, Cristina y Massa tienen alta imagen negativa

El debate sobre el armado presidencial es uno de los temas que más tensión genera entre tres de los principales líderes del PJ: Kicillof es uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, pero Massa conserva su centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner cuenta con una gran influencia en la estructura del justicialismo bonaerense.

Máximo Kirchner

En el encuentro se decidió tomar una posición clara frente a las elecciones PASO, sostener las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, con cuestionamientos a gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Este cónclave, liderado por las figuras de Massa, Kirchner y Kicillof, coloca a Milei en una posición compleja porque, hasta ahora, el presidente libertario había tenido la ventaja de enfrentarse a un peronismo dividido, que le permitía obtener ventaja de cara a las elecciones 2027.