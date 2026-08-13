Encuesta: Kicillof lidera entre los peronistas, Uñac es poco conocido, Cristina y Massa tienen alta imagen negativa

El peronismo encara el escenario electoral hacia 2027 con una imagen dispar entre sus principales dirigentes, según una nueva encuesta nacional de Rubikon. Axel Kicillof obtiene el mejor saldo de imagen entre las figuras peronistas medidas, mientras Sergio Uñac presenta un bajo nivel de conocimiento y Cristina Kirchner y Sergio Massa registran elevados niveles de valoración negativa. El relevamiento también midió un eventual escenario presidencial, en el que Javier Milei aparece primero y Kicillof segundo.

El exgobernador de San Juan registra 28,8% de imagen positiva y un 53,5% aseguran no conocerlo.

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Cristina Kirchner registra 37,7% de imagen positiva y 62,3% de negativa, con un saldo de -24,6 puntos. La expresidenta, además, alcanza un nivel de conocimiento del 98%, muy por encima del 46,5% que obtiene Sergio Uñac, una diferencia que aporta contexto para interpretar los resultados.

Entre las restantes figuras peronistas medidas, Ricardo Quintela presenta un saldo de -41,4 puntos, con 29,3% de imagen positiva y 70,7% de negativa entre quienes lo conocen. Sergio Massa, por su parte, registra 30,7% de opiniones favorables frente a 69,3% desfavorables, lo que arroja un saldo de -38,6 puntos.

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Kicillof queda como el peronista mejor parado

Axel Kicillof encabeza el ranking interno con 39,2% de imagen positiva y 60,8% negativa, lo que deja un saldo de -21,6 puntos. Aunque continúa teniendo más rechazo que aprobación, es el dirigente peronista con mejor balance entre todos los evaluados.

La distancia respecto de Cristina no es enorme, pero adquiere peso político de cara a la reorganización opositora rumbo a 2027. Kicillof no solo presenta el mejor resultado de imagen dentro del espacio sino que, cuando la encuesta abandona las valoraciones personales y pregunta directamente por intención de voto presidencial, es también quien aparece como el principal adversario del oficialismo.

Ante un escenario compuesto por nombres concretos, Javier Milei alcanza el 30,7% y Axel Kicillof el 22,8%, una diferencia de 7,9 puntos. Mucho más atrás aparecen Myriam Bregman con 9,5%, Mauricio Macri con 8,3% y Juan Schiaretti con 3,5%. El 13,1% permanece indeciso y otro 7,6% elegiría votar en blanco o anular su voto.

Los números dibujan un escenario en el que el peronismo conserva un piso electoral importante, pero todavía se encuentra detrás de La Libertad Avanza. Cuando la pregunta se realiza por espacio político y no por candidatos, LLA obtiene 29,3%, frente al 21,4% del peronismo kirchnerista. El PRO/Juntos por el Cambio queda en 7,9%, la izquierda en 6,8% y el peronismo federal apenas alcanza 4,8%.

Sin embargo, hay otro número que impide pensar ese escenario como cerrado. El 18,2% se declara indeciso, convirtiéndose prácticamente en el tercer grupo más grande de la encuesta, detrás de libertarios y peronistas. A más de un año de la elección, ese volumen de votantes deja una franja considerable todavía disponible para ser disputada.

La fotografía interna también deja expuesta una paradoja para Cristina Kirchner. Pese a conservar un nivel de conocimiento prácticamente universal y superar en imagen a buena parte de los dirigentes de su propio espacio, ya no es quien obtiene los mejores números dentro del peronismo. Kicillof la supera tanto en valoración positiva como en saldo de imagen, mientras se instala además como el candidato opositor con mayor intención de voto en el escenario que plantea la consultora.

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Eso no implica que la expresidenta haya dejado de ocupar un lugar central. Por el contrario, su 37,7% de valoración positiva continúa mostrando un núcleo significativo incluso después de años de altísima exposición y polarización. La diferencia es que los números ubican hoy al gobernador bonaerense un escalón por encima dentro de la oferta peronista.

Ademas, la encuesta permite entender por qué una evaluación crítica sobre la situación del país todavía no se traduce automáticamente en un crecimiento de la oposición. El 44,2% de los consultados considera que Argentina transita una dirección incorrecta y solo el 25,5% cree que avanza por el camino correcto. Sin embargo, la valoración positiva de la gestión presidencial permanece prácticamente inmóvil en 43,1%.

El estudio registró un 42,8% de aprobación de Javier Milei en abril, 43,2% en junio y 43,1% en julio. Es decir, pese al predominio de una percepción negativa sobre el rumbo general, el núcleo de apoyo al Presidente muestra estabilidad.

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Esa diferencia resulta clave para interpretar el escenario hacia 2027. Existe malestar, pero el peronismo todavía no consigue apropiarse completamente de él. Incluso cuando los principales problemas señalados por los argentinos están vinculados con cuestiones que impactan directamente en la vida cotidiana, el oficialismo sigue encabezando las preferencias electorales.

El estudio relevó a 1.156 personas en edad de votar de todo el país entre el 25 y 26 de julio de 2026, mediante una encuesta online, con un margen de error de +/-3,1% y un nivel de confianza del 95%.

RG/fl/MSS