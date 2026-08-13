Un detenido del caso Exen rompió el silencio antes de su detención: “Se va a hacer justicia”

Horas después de que Sergio Nicolás Clinis Canal fuera detenido junto a su madre en la frontera entre Paraguay y Argentina, comenzó a circular un video en el que el empresario se refiere a la causa federal que investiga el origen de los fondos utilizados para la expansión de la cadena de gimnasios Exen Gym.

En la grabación, Clinis Canal envía un mensaje a trabajadores, colaboradores y personas vinculadas con la empresa y asegura que confía en que la investigación terminará esclareciendo lo ocurrido. “Hay un Dios que todo lo ve y se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia”, afirma.

Luego dirige sus palabras específicamente a quienes dependen laboralmente de los gimnasios: “No bajen los brazos la gente que trabaja para Exen, que trabaja con Exen, que acompaña Exen. No bajen los brazos”. Y concluye: “Esto se va a hacer justicia y realmente pagarán los daños quien tenga que pagarlo”.

La grabación comenzó a difundirse este miércoles, aunque hasta el momento no se estableció públicamente cuándo ni dónde fue realizada. Por eso, no puede afirmarse que el mensaje haya sido grabado después de la detención.

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Lo detuvieron cuando regresaba desde Paraguay

Clinis Canal, de 31 años, y su madre, María Graciela Canal, de 53, eran los dos imputados que permanecían prófugos en la causa federal por presunto lavado de activos vinculada con Exen.

Ambos fueron interceptados alrededor de las 4 de la madrugada durante un control migratorio cuando intentaban ingresar a la Argentina desde Paraguay a través del paso internacional que une Puerto Falcón con Clorinda, Formosa.

Personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó que sobre ambos pesaban pedidos de captura internacional. Luego intervino Gendarmería Nacional, que concretó las detenciones y los dejó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación está encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

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Una causa que puso bajo la lupa la expansión de Exen

El expediente busca determinar cómo se financió el rápido crecimiento de Exen, una cadena que en menos de un año y medio llegó a desarrollar siete sucursales o proyectos comerciales en Chaco y Corrientes.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal apunta a establecer si parte de las inversiones realizadas puede justificarse con los ingresos declarados por los investigados o si existieron fondos de origen ilícito.

Uno de los datos incorporados al expediente es una diferencia de alrededor de US$582 mil entre el valor estimado de parte del equipamiento relevado en los gimnasios y la documentación comercial localizada durante la investigación.

La Justicia también analiza vehículos, propiedades, movimientos bancarios, billeteras virtuales, operaciones con criptomonedas y conexiones comerciales con una concesionaria de automóviles. La Fiscalía plantea como hipótesis que parte del dinero bajo análisis podría provenir del narcotráfico u otros delitos de acción pública, extremo que todavía deberá ser probado durante el proceso.

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El mensaje a los trabajadores

El video de Clinis Canal aparece además en medio de la preocupación laboral generada por los allanamientos y el cierre de las sucursales. Decenas de trabajadores quedaron sin actividad después de los procedimientos y comenzaron a realizar presentaciones y gestiones para intentar preservar sus empleos.

En los últimos días, representantes de los empleados fueron recibidos por la jueza Niremperger y comenzaron a estudiar la posibilidad de solicitar una medida cautelar que permita reabrir algunas sedes bajo intervención judicial.

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La propuesta apunta a que los gimnasios puedan retomar parcialmente la actividad bajo supervisión del juzgado, sin que los bienes alcanzados por la investigación queden fuera del control judicial. Ese contexto explica por qué una parte central del mensaje difundido por Clinis Canal estuvo destinada a quienes trabajan en Exen. “No bajen los brazos”, repitió.