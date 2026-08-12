La NOAA elevó la escala de medición a 8 °C ante la inminente llegada de un Súper El Niño de intensidad muy fuerte

El fenómeno meteorológico de Súper El Niño se encuentra a un paso de ingresar formalmente en la categoría de intensidad muy fuerte, tras alcanzar una anomalía térmica de +1,8 °C en el Océano Pacífico central.

De acuerdo con el reporte publicado por el portal especializado Meteored, los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ratifican un acelerado incremento en las temperaturas marinas que amenaza con desatar severas alteraciones climáticas a nivel planetario en la antesala del último trimestre del año.

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El registro más reciente del área de monitoreo Niño 3.4 expuso un incremento de 0,3 °C en apenas una semana, dejando al sistema a solo dos décimas de superar el umbral de los +2 °C. Esta línea técnica es la que delimita el paso hacia un evento de magnitud excepcional. El pico de máxima actividad de este ciclo se prevé entre octubre y diciembre, un periodo estratégico en el que los patrones del tiempo suelen desconfigurarse de manera drástica en diversas regiones del globo.

La situación es todavía más llamativa en la zona oceánica Niño 1+2, ubicada directamente frente a las costas del Perú. En ese sector, los indicadores oficiales detectaron una anomalía relativa de +3,3 °C, una cifra tildada de extraordinaria por los especialistas. La rápida acumulación de energía calórica en las aguas ecuatoriales superficiales viene sosteniendo una dinámica de alteración continua en la circulación atmosférica global.

Incremento en las temperaturas marinas en Océano Pacífico

Ante la magnitud del fenómeno, la NOAA tomó la decisión de modificar sus mapas de anomalías subsuperficiales, elevando el límite de la escala gráfica a 8 °C. Esta actualización responde al comportamiento de una densa burbuja de agua cálida alojada en los primeros 300 metros de profundidad de la cuenca pacífica central y oriental.

La interferencia de la Oscilación Madden-Julian y la escala ampliada por la NOAA

Las mediciones en el fondo oceánico arrojaron que las anomalías absolutas alcanzaron los +2,6 °C, valor que contempla el calentamiento acumulado debajo de la superficie.

Según detalló la meteoróloga Ana María Pereira Nunes en Meteored, este volumen de calor almacenado resulta clave, ya que actuará como un motor constante de energía hacia las capas superiores durante las semanas venideras.

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A este escenario submarino se le sumará en el corto plazo la llegada de un pulso de la Oscilación Madden-Julian (MJO). Este fenómeno atmosférico de carácter intrasestacional se desplaza hacia el este y propiciará un debilitamiento de los vientos del este, permitiendo la formación de una onda Kelvin oceánica que arrastrará el calor retenido hacia la superficie.

El acoplamiento entre la masa calórica profunda y la fase cálida de la onda Kelvin profundizará la termoclina en el Pacífico ecuatorial. Al reducir el afloramiento de aguas frías profundas, el mecanismo acelerará la transferencia de temperatura a la capa superficial, empujando al indicador Niño 3.4 por encima del umbral crítico.