Eclipse solar total del 12 de agosto: a qué hora alcanza su punto máximo y cómo seguirlo desde Argentina

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 concentrará este miércoles la atención de astrónomos y aficionados de todo el mundo. La sombra de la Luna avanzará por el hemisferio norte y provocará un breve oscurecimiento completo en sectores de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona de Portugal.

Eclipse solar total de agosto de 2026: cuáles son sus fases y dónde podrá verse el fenómeno

El fenómeno no podrá observarse desde la Argentina, ni siquiera en forma parcial, porque la sombra lunar no alcanzará Sudamérica. No obstante, ocurrirá durante la tarde argentina y podrá seguirse en vivo mediante las transmisiones de la NASA y de otros organismos científicos ubicados a lo largo de su trayectoria.

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A qué hora será el eclipse solar total del 12 de agosto

El eclipse comenzará globalmente a las 12.34 del miércoles 12 de agosto, de acuerdo con la hora oficial argentina. Ese horario marca el inicio de la fase parcial en el primer punto del planeta alcanzado por la penumbra de la Luna, por lo que no corresponde a una ciudad determinada.

La fase total empezará aproximadamente a las 13.57, cuando la umbra —la zona más oscura de la sombra lunar— toque por primera vez la superficie terrestre. A partir de ese momento, el recorrido continuará por el norte de Rusia, el Ártico, Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de llegar a la Península Ibérica.

El máximo del eclipse solar total tendrá lugar a las 14.46, hora argentina, sobre el Atlántico Norte, cerca de Islandia. En ese punto, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante alrededor de 2 minutos y 18 segundos, la mayor duración registrada en toda la trayectoria.

La fase de totalidad finalizará globalmente cerca de las 15.33, mientras que la última etapa parcial concluirá alrededor de las 16.58. Entre el primer y el último contacto de la sombra con la Tierra, el acontecimiento se extenderá durante aproximadamente cuatro horas y 24 minutos.

El eclipse solar total y lluvia de perseidas coincidirán el próximo miércoles 12 de agosto

Los horarios representan la evolución global del eclipse y no lo que sucederá en una única ubicación. Debido a la rotación de la Tierra y al desplazamiento de la sombra lunar, cada ciudad atravesada por el fenómeno tendrá sus propios horarios de inicio, máximo y finalización.

Horarios del eclipse en España convertidos a la hora argentina

España será uno de los últimos países alcanzados por la franja de totalidad. El eclipse se producirá allí al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte. La diferencia horaria entre la España peninsular y la Argentina será de cinco horas durante el 12 de agosto.

En A Coruña, el fenómeno comenzará a las 14.31 de la Argentina y llegará a su máximo a las 15.28. La totalidad durará alrededor de 76 segundos. En Burgos, el momento central se producirá a las 15.29 y el Sol permanecerá completamente cubierto durante aproximadamente 104 segundos.

En León, la fase parcial comenzará a las 14.32 y la totalidad se desarrollará aproximadamente entre las 15.28 y las 15.30, según la hora argentina. En Zaragoza, la ocultación completa ocurrirá entre las 15.29 y las 15.30, mientras que en Valencia se extenderá aproximadamente desde las 15.32 hasta las 15.33.

Madrid no se encuentra dentro del camino de totalidad. En la capital española se observará un eclipse solar parcial, con una cobertura cercana al 99%. El fenómeno comenzará a las 14.36 de la Argentina y alcanzará su máximo a las 15.32, pero el disco solar no llegará a quedar completamente oculto.

Una situación similar se presentará en Barcelona, donde el máximo parcial ocurrirá a las 15.29 de la Argentina, con una cobertura aproximada del 99%. En Lisboa, Portugal, la Luna cubrirá alrededor del 95% del Sol y el punto máximo llegará a las 15.36.

Por qué el eclipse solar no será visible desde Argentina

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una porción del planeta. Las personas ubicadas dentro de la umbra ven cómo el satélite oculta completamente el disco solar, mientras que aquellas alcanzadas por la penumbra contemplan una cobertura parcial.

Eclipse solar total: la trayectoria generará una ilusión óptica en los mapas

La umbra recorre una superficie relativamente estrecha, conocida como camino o franja de totalidad. En esta oportunidad, su trayectoria comenzará en el norte de Rusia, avanzará por el océano Ártico, atravesará Groenlandia y el extremo occidental de Islandia y continuará por el Atlántico Norte.

En la última parte del recorrido, la sombra ingresará en la Península Ibérica y cruzará parte de España de oeste a este. La Argentina y el resto de Sudamérica quedarán fuera tanto de la umbra como de la penumbra, por lo que el eclipse no será visible desde ninguna provincia, independientemente del estado del tiempo.

Cómo ver en vivo el eclipse solar desde Argentina

La NASA transmitirá el eclipse en vivo desde diferentes puntos de la franja de totalidad y acompañará las imágenes con explicaciones de especialistas. La cobertura comenzará a las 14.15, hora argentina, a través de las plataformas digitales de la agencia espacial.

Las personas que sigan la transmisión mediante una computadora, un teléfono o un televisor no necesitarán utilizar protección ocular. Las medidas de seguridad corresponden exclusivamente a quienes contemplen directamente el Sol desde alguno de los países donde el fenómeno será visible.

Qué cuidados deben tenerse para observar un eclipse solar

Durante las fases parciales, la NASA recomienda emplear gafas para eclipses o visores solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2. Los anteojos de sol convencionales, aunque sean muy oscuros, no ofrecen una protección suficiente y pueden exponer los ojos a lesiones permanentes.

Los telescopios, prismáticos y cámaras requieren filtros solares especiales colocados en la parte delantera del instrumento. No deben utilizarse solamente con gafas para eclipses, debido a que sus lentes concentran la radiación solar y pueden dañar tanto el filtro como la vista.

La protección ocular únicamente puede retirarse durante la breve fase de totalidad y desde un sitio situado dentro de esa franja, cuando la Luna haya tapado completamente el Sol. Apenas reaparezca el primer punto luminoso, el visor debe volver a colocarse.

Cuándo serán los próximos eclipses solares

El fenómeno del 12 de agosto será el primero de una sucesión excepcional de eclipses en la Península Ibérica. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total, cuya fase máxima superará los seis minutos en sectores del norte de África, especialmente cerca de Luxor, en Egipto.

La serie continuará el 26 de enero de 2028 con un eclipse solar anular visible desde distintas zonas de España. En este caso, la Luna no llegará a cubrir completamente el disco solar y dejará a su alrededor el característico “anillo de fuego”.

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