Eclipse solar total de agosto de 2026: dónde podrá verse el fenómeno y cuáles son sus fases

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados del año. El fenómeno atravesará una amplia región del hemisferio norte y permitirá observar desde distintos puntos del planeta sus tres etapas principales: eclipse penumbral, eclipse parcial y eclipse total.

La sombra de la Luna recorrerá una trayectoria que abarcará zonas del Ártico, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte y parte de España. Sin embargo, la fase más espectacular del evento solo podrá apreciarse desde una franja específica de la Tierra, conocida como zona de totalidad.

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Según registros astronómicos del gobierno de España, el último eclipse solar total que se pudo disipar en el país ocurrió en 1959, pero solo se vio en las Islas Canarias. Antes de este, En algunas zonas de la península ibérica se observaron 3 eclipses de este tipo: el 28 de mayo de 1900, el el 30 de agosto de 1905 y el el 17 de abril de 1912.

Las tres fases del eclipse solar de agosto de 2026

El eclipse comenzará con la fase denominada eclipse penumbral, el primer momento del fenómeno. En esta etapa, la Luna empieza a colocarse entre la Tierra y el Sol, aunque apenas cubre una pequeña parte del disco solar. La reducción de la luz será muy leve y para muchas personas puede pasar prácticamente inadvertida.

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Eclipse solar total

A medida que el satélite natural avance en su recorrido llegará el eclipse parcial, una fase en la que la Luna cubrirá progresivamente una mayor porción del Sol. Desde la Tierra, el astro aparecerá con la característica forma de una media luna y la luminosidad del día comenzará a disminuir.

Esta etapa podrá observarse desde regiones que se encuentren fuera de la franja de totalidad, entre ellas diferentes zonas de Europa, Canadá, sectores del norte de Estados Unidos y el oeste de África.

La fase más esperada: el eclipse solar total

La tercera y última etapa será el eclipse solar total, el momento más destacado del fenómeno. Ocurrirá cuando la Luna cubra por completo el disco del Sol y proyecte su sombra sobre una zona limitada del planeta.

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Durante unos minutos, el cielo se oscurecerá de manera similar a un atardecer. En ese instante podrán aparecer algunas estrellas y planetas, mientras que será visible la corona solar, la capa externa de la atmósfera del Sol que normalmente queda oculta por el brillo del astro.

La totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026 podrá observarse desde sectores de Groenlandia, Islandia y España, además de regiones del océano Ártico y el Atlántico Norte.

El recorrido de la sombra de la Luna por el planeta

El eclipse comenzará con una fase parcial sobre Alaska, donde los primeros observadores podrán ver cómo la Luna empieza a cubrir el Sol. Poco después, la totalidad iniciará sobre la costa siberiana de Rusia, en el mar de Láptev, y continuará hacia las regiones polares del norte.

La trayectoria pasará cerca del Polo Norte, donde la cobertura del disco solar alcanzará aproximadamente el 98,6%. Luego, la sombra lunar avanzará hacia Groenlandia y llegará a Islandia, donde la capital, Reikiavik, estará entre los lugares privilegiados para observar el eclipse total.

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Después de atravesar el Atlántico Norte, el fenómeno continuará su camino hacia la península ibérica, donde miles de personas podrán contemplar la fase de totalidad.

Qué ciudades de España podrán ver el eclipse total

En España, el eclipse solar total será visible en distintas ciudades y regiones. Entre los lugares incluidos dentro de la zona de totalidad se encuentran Bilbao, Burgos, La Coruña, León, Lugo, Oviedo, Palencia, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Castellón, Tarragona, Lérida, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Palma de Mallorca.

El fenómeno finalizará durante el atardecer en las Islas Baleares, mientras que los últimos momentos de la fase parcial podrán observarse sobre las aguas cercanas a Cabo Verde.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 estará limitado al hemisferio norte. Por ese motivo, Argentina y otros países de Sudamérica quedarán fuera de la zona de visibilidad, por lo que el evento astronómico no podrá observarse desde el territorio sudamericano.



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