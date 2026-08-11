El eclipse solar total y lluvia de perseidas coincidirán este miércoles 12 de agosto

El calendario astronómico se prepara para uno de los acontecimientos más impactantes e infrecuentes de la década. El miércoles 12 de agosto, el firmamento será escenario de una sincronía cósmica doble: un eclipse solar total de escala global que oscurecerá el día en regiones clave del planeta y el punto máximo de la lluvia de Perseidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año.

Esta alineación entre la interrupción de la luz solar por la Luna y el paso de la Tierra a través de la estela de escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle crea una ventana de observación única para científicos y entusiastas del astroturismo. Las condiciones nocturnas para la observación de los meteoros serán excepcionales debido a la coincidencia con la fase de Luna nueva, garantizando cielos completamente oscuros libres de resplandor lunar.

Eclipse solar total del 12 de agosto: la trayectoria generará una ilusión óptica en los mapas

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El ingeniero espacial Pedro Luque explicó que durante el eclipse solar total “la Luna empezará a tapar el Sol y la luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura. Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera inusual. Justo al momento de la totalidad llega el anillo de diamante, el último rayo de sol que se cuela entre las montañas de la Luna, antes de que el Sol desaparezca por completo”.

Eclipse solar total del 12 de agosto

Por otro lado, la lluvia de meteoros Perseidas (popularmente conocida como las "lágrimas de San Lorenzo") alcanza su pico entre la noche del 11 y la madrugada del 13 de agosto. Con una tasa estimada de entre 60 y 100 meteoros por hora a velocidades de 59 km/s, la ausencia de interferencia de la luz lunar potenciará la visibilidad de los destellos.

Cómo ver vía streaming el eclipse solar total del 12 de agosto desde Argentina

Debido a la posición geográfica de América del Sur durante la alineación de los cuerpos celestes, el eclipse solar total del 12 de agosto no será visible de forma directa desde la Argentina ni desde la región sur del continente. La trayectoria de la sombra umbral de la Luna discurrirá exclusivamente sobre el hemisferio norte y el Atlántico Norte.

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Los aficionados a la astronomía en el país contarán con alternativas completas para seguir el evento en vivo y disfrutar del fenómeno paralelo durante la noche:

Para seguir la fase de totalidad del eclipse solar en tiempo real desde el territorio argentino, diversas plataformas científicas y agencias espaciales, incluida la NASA,emitirán coberturas especiales en alta definición desde los puntos de observación en Islandia y España. Las transmisiones comenzarán a partir del mediodía y la tarde de la hora oficial argentina.

A diferencia del eclipse solar diurno, la lluvia de Perseidas sí se podrá apreciar desde Argentina, aunque con matices técnicos según la latitud.

Observación de la Lluvia de Perseidas desde Argentina

- Orientación y radiante: Las Perseidas provienen del cuadrante norte del cielo (constelación de Perseo). En el hemisferio sur, el radiante se ubica bajo en el horizonte, por lo que la cantidad de meteoros visibles por hora será menor que en el norte, pero ofrecerá trazos largos y brillantes (los llamados "rozadores de la atmósfera").

Lluvia de meteoros Perseídas

La NASA alista una cobertura multimedial en vivo para el eclipse solar total de agosto

- Ubicación recomendada: Las provincias del norte y centro argentino (como Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza y la región de Cuyo) tendrán las mejores perspectivas orientando la vista hacia el horizonte septentrional.

- Hora ideal: Las mejores horas para el avistamiento abarcan entre las 03:00 y las 06:00 AM del jueves 13 de agosto, justo antes de las primeras luces del amanecer.

- Sin instrumental técnico: No se requieren telescopios ni binoculares; la mejor forma de captar los meteoros es a simple vista desde zonas rurales o de montaña, alejadas de la contaminación lumínica de los centros urbanos.

La coincidencia es inusual: la Luna nueva del 12 de agosto dejará el cielo completamente oscuro esa noche, lo que favorece tanto la visibilidad del eclipse como la de los meteoros.

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