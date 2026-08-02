La NASA reveló los eventos astronómicos imperdibles de agosto de 2026: lluvia de estrellas y eclipse solar

La NASA dio a conocer su habitual guía mensual con los mejores consejos y eventos para la observación del cielo nocturno durante agosto de 2026. El reporte oficial destaca una agenda astronómica excepcional encabezada por el esperadísimo eclipse solar total del 12 de agosto y el pico de la habitual lluvia de meteoros de las Perseidas.

Según el informe técnico divulgado por la agencia espacial estadounidense, el evento estelar del mes será sin dudas el ocultamiento completo del Sol. La franja de totalidad del eclipse solar atravesará regiones de Groenlandia, Islandia y España, permitiendo contemplar la corona solar a simple vista a miles de aficionados que se desplacen hacia la franja de sombra.

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En tanto, para el resto del continente europeo, el norte de África y franjas de América del Norte, el fenómeno astronómico podrá apreciarse en forma de eclipse solar parcial. Los especialistas de la NASA remarcó la importancia de emplear la protección ocular adecuada mediante filtros certificados ISO para evitar daños irreversibles durante las fases parciales del avistamiento.

Casi en paralelo a la alineación solar, el cielo nocturno albergará el punto máximo de las lluvias de estrellas Perseidas, un espectáculo anual originado por los escombros cósmicos del cometa 109P/Swift-Tuttle. Los cálculos oficiales sitúan el pico de mayor actividad entre las noches del 11 y 13 de agosto.

La edición de este año contará con una condición ambiental sumamente favorable gracias a la fase de la Luna nueva, alineada convenientemente con el eclipse. La ausencia de brillo satelital nocturno permitirá una oscuridad profunda en el firmamento, ideal para detectar el trazo de los meteoros más tenues.

La franja de totalidad del eclipse solar atravesará regiones de Groenlandia, Islandia y España

Para maximizar las oportunidades de avistamiento, la NASA recomendó alejarse de la contaminación lumínica urbana hacia zonas rurales despejadas. No se requiere ningún tipo de equipo óptico especial, ya que la observación a simple vista ofrece el campo de visión óptimo para capturar las fugaces trazas luminosas en la bóveda celeste.

Eclipse total y meteoros: la hoja de ruta de la NASA para la observación celeste

Más allá de los meteoros y el eclipse, los firmamentos de ambos hemisferios ofrecerán alineaciones planetarias visibles durante las horas previas al amanecer. El planeta Saturno se destacará por su brillo constante en la constelación de Acuario, ofreciendo un objetivo privileged para telescopios de aficionados.

Por su parte, la pareja cósmica de Júpiter y Venus dominará el horizonte oriental poco antes de la salida del Sol. Las observaciones publicadas por la NASA confirman que la conjunción de ambos cuerpos celestes alcanzará una de las distancias aparentes más reducidas de todo el año.

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Asimismo, hacia mediados de mes, la Luna en fase creciente protagonizará una serie de acercamientos angulares sucesivos con varios planetas visibles. Estos encuentros servirán de guía visual para que los observadores principiantes puedan identificar fácilmente la ubicación exacta de los mundos vecinos en el firmamento.

El documento oficial enfatiza que la ventana de observación astronómica de agosto representa un momento estratégico para el desarrollo de la ciencia ciudadana a nivel global. Diversos programas internacionales recolectarán conteos de meteoros aportados por aficionadas y aficionados de distintos puntos del planeta.

Las condiciones atmosféricas estivales en el hemisferio norte y las noches frías y despejadas en el hemisferio sur complementan un escenario ideal para el astroturismo. De acuerdo con los datos presentados por la NASA, la combinación de un eclipse total y cielos oscuros sin Luna no suele repetirse con tanta proximidad temporal.