Incendio en un ferry en Indonesia: al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio de un ferry con más de 200 pasajeros en Indonesia. El siniestro ocurrió este domingo cuando la embarcación Mutiara Sentosa 2 navegaba entre las ciudades de Surabaya y Makassar, cerca de la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental.

Los equipos de emergencia informaron que, hasta la tarde del domingo, 225 personas habían sido rescatadas con vida, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos en la zona del accidente.

Cómo fue el incendio del ferry en Indonesia

Según las autoridades indonesias, el incendio se propagó rápidamente por gran parte de la embarcación, lo que obligó a varios pasajeros a arrojarse al mar para escapar de las llamas.

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La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya indicó que numerosas personas fueron auxiliadas por barcos que navegaban en las inmediaciones. En total, seis embarcaciones participaron del operativo, aunque cuatro de ellas no pudieron acercarse al ferry debido al riesgo que representaban los materiales inflamables transportados a bordo.

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El capitán del Mutiara Sentosa 2 alcanzó a informar a la compañía sobre el incendio mientras la embarcación seguía en navegación. Sin embargo, poco después se perdió toda comunicación con él.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron el listado oficial de pasajeros y continúan trabajando para determinar el número exacto de personas afectadas.

La búsqueda continúa y todavía no se conocen las causas

Las autoridades mantienen un amplio operativo de rescate mientras el ferry seguía envuelto en llamas durante parte de la jornada del domingo.

Por el momento, no se determinó el origen del incendio, aunque el Gobierno indonesio aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, además de localizar a quienes continúan desaparecidos.

Accidentes marítimos frecuentes en Indonesia

Los accidentes marítimos son habituales en Indonesia, un archipiélago formado por más de 17.000 islas, donde el transporte por ferry es uno de los principales medios de conexión entre las distintas regiones.

Las autoridades atribuyen esta problemática a diversos factores, entre ellos las deficiencias en la infraestructura, el incumplimiento de normas de seguridad, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, además de las condiciones meteorológicas adversas.

En julio de 2025, otro ferry con unas 580 personas a bordo se incendió en la provincia de Célebes Septentrional y dejó tres muertos. Más recientemente, el mes pasado, una embarcación que transportaba a más de 70 pasajeros se hundió cerca de la isla de Selayar, con un saldo de al menos cuatro fallecidos y varios desaparecidos.

LB/AF