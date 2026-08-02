Dos muertos tras el choque de dos helicópteros que combatían incendios en Grecia

Dos personas murieron este domingo luego de que dos helicópteros del Cuerpo de Bomberos de Grecia chocaran en el aire mientras combatían un incendio forestal en la región de Ática, al oeste de Atenas. Las aeronaves participaban del operativo para controlar un fuego que lleva varios días activo y que avanzó impulsado por fuertes vientos.

Según informó el servicio de bomberos griego, cada helicóptero llevaba a bordo a dos personas. Los cuatro tripulantes fueron rescatados por equipos de emergencia y trasladados al 251.º Hospital General de Aviación de Atenas, pero dos de ellos fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Las víctimas eran dos pilotos de nacionalidades británica y danesa, además de dos coordinadores griegos que formaban parte del operativo contra el incendio.

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El choque ocurrió durante un operativo contra un incendio forestal

El accidente se produjo en la zona de Psatha, en Ática, mientras los helicópteros realizaban tareas de apoyo para extinguir un incendio que comenzó el viernes en la región de Beocia y luego se extendió hacia el este, hasta acercarse a la ciudad de Megara, ubicada a unos 50 kilómetros del centro de Atenas.

El fuego ya provocó importantes daños ambientales y materiales. Según autoridades locales, más de 100 viviendas fueron destruidas en la zona de Porto Germeno, mientras que unas 7.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas quedaron arrasadas por las llamas.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron hasta 150 kilómetros por hora, complicaron las tareas de los equipos de emergencia e incluso obligaron a evacuar por vía marítima a cientos de habitantes de localidades costeras que quedaron aisladas por el avance del fuego.

Grecia enfrenta una nueva ola de incendios forestales

Mientras continúa el combate contra las llamas en Ática, otras regiones del país también permanecen afectadas por incendios forestales. En la isla de Creta, uno de los principales destinos turísticos de Grecia, miles de hectáreas fueron consumidas por el fuego y varias localidades debieron ser evacuadas.

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En la región de Rétino, las autoridades informaron que la situación mejoró, aunque todavía permanecían focos activos. Durante los primeros días del incendio, unas 8.000 personas fueron evacuadas de zonas cercanas a la costa.

Además, otras áreas del país, como el Peloponeso y distintas islas del mar Egeo, permanecen bajo alerta por el alto riesgo de nuevos incendios debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Los vientos complican el control del fuego

Los bomberos griegos advirtieron que las ráfagas de viento dificultan el avance de los operativos porque pueden cambiar rápidamente la dirección de las llamas y generar nuevos focos lejos del incendio principal. “Las ráfagas literalmente arrastran el fuego y lo propagan en todas direcciones”, explicó Theodore Giannaros, investigador del Observatorio Nacional de Atenas.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, aseguró que su gobierno reforzó en los últimos años los recursos destinados a Protección Civil, aunque reconoció que la intensidad de algunos fenómenos naturales supera la capacidad de respuesta.

Grecia enfrenta cada verano una temporada crítica de incendios forestales, agravada por las altas temperaturas, la sequía y los efectos de la crisis climática en la región mediterránea.

Investigan el origen del incendio

En paralelo, la Policía griega detuvo a dos personas sospechadas de estar vinculadas con el inicio del incendio en Ática. Según las primeras investigaciones, ambos habrían operado una red privada de transmisión eléctrica cuyo mal funcionamiento habría provocado chispas que desencadenaron el fuego.

LB/AF