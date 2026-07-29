Alerta máxima en Estados Unidos por humo tóxico e incendios forestales fuera de control

Una grave emergencia ambiental azota el noroeste del Pacífico de Estados Unidos tras el avance descontrolado de múltiples incendios forestales que ya arrasan más de 1,5 millones de acres. Ante la propagación de densas columnas de humo cargadas de contaminantes tóxicos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de calidad del aire para los estados de Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington, instando a la población a cerrar ventanas y limitar al máximo el contacto con el aire exterior.

En el centro y este de Oregón, alrededor de 6.000 residentes debieron ser evacuados de emergencia como consecuencia de nuevos focos provocados por tormentas eléctricas. La situación se mantiene crítica debido al riesgo extremo de ignición por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, panorama que llevó a decretar alertas de bandera roja ante la posible llegada de más rayos en zonas severamente golpeadas por la sequía.

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Partículas finas PM2.5: un peligro directo para la salud cardiovascular y respiratoria

Los organismos oficiales advirtieron que la masa de aire contaminado contiene elevadas concentraciones de PM2.5, microscópicas partículas capaces de penetrar en los tejidos humanos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) vincula la inhalación de estas sustancias con arritmias, agravamiento del asma, reducción de la capacidad pulmonar y un incremento significativo en el riesgo de infartos o muertes prematuras en pacientes con afecciones preexistentes.

Los registros de calidad del aire sobrepasaron la categoría de "muy insalubre" e ingresaron en niveles peligrosos en diversas áreas limítrofes. En localidades como Meridian, Idaho, el Índice de Calidad del Aire superó ampliamente los 200 puntos, alcanzando picos de 234.

el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de calidad del aire para los estados de Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington

Las autoridades remarcaron que niños, adultos mayores, embarazadas y trabajadores al aire libre conforman los grupos de mayor vulnerabilidad frente a esta masa tóxica.

Tensiones por la asistencia federal mientras continúa la lucha contra el fuego

Ciudades populosas de la región como Boise, Billings, Missoula y Great Falls se mantienen bajo la mayor afectación del humo, con previsiones de que las alertas se extiendan hasta el final de la semana en múltiples condados.

En tanto, las fuerzas de respuesta desplegadas (incluida la Guardia Nacional de Oregón) advirtieron que la región se prepara para afrontar una de las temporadas de incendios más complejas y extensas de los últimos años.

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Paralelamente, la respuesta institucional generó contrapuntos políticos en Oregón. Legisladores locales y senadores estadounidenses denunciaron que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) rechazó solicitudes de ayuda financiera para combatir dos de los incendios más grandes del estado, argumentando un endurecimiento en los criterios para otorgar fondos de extinción. Mientras tanto, brigadistas y bomberos continúan trabajando sobre el terreno para contener los frentes activos y frenar el avance del fuego hacia zonas pobladas.

API/MSS