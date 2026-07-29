Los robots humanoides chinos quedaron en el centro de la disputa tecnológica entre China y Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump anunciara la prohibición de importar nuevos modelos fabricados en el extranjero. La medida, presentada esta semana, apunta especialmente a las máquinas desarrolladas por empresas chinas y se fundamenta en supuestos riesgos para la seguridad nacional.

La restricción también alcanza a robots cuadrúpedos e inversores de potencia utilizados en centros de datos, baterías y sistemas de energía solar. Sin embargo, no afecta a los equipos que ya habían recibido autorización previa de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Washington sostiene que estos dispositivos conectados a internet podrían facilitar el acceso remoto, el robo de información, tareas de vigilancia o incluso ser utilizados por gobiernos extranjeros mediante ciberataques. Pekín rechazó esas acusaciones y calificó la decisión como una medida basada en "pretextos infundados".

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La prohibición llega en medio de una competencia cada vez más intensa por el liderazgo en inteligencia artificial, robótica avanzada y fabricación tecnológica, sectores considerados estratégicos tanto por Estados Unidos como por China.

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Cómo son los robots humanoides chinos y qué pueden hacer

Los robots humanoides desarrollados en China dejaron de ser simples prototipos de laboratorio y se convirtieron en herramientas que ya trabajan en fábricas, centros logísticos y distintos entornos industriales. Su objetivo es realizar tareas físicas complejas mediante inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje continuo.

Empresas como Unitree, UBTech, AgiBot, Galbot, Robotera, AI² Robotics y X Square Robot desarrollan máquinas capaces de caminar, manipular objetos delicados, ordenar productos, trasladar cargas, doblar ropa, preparar estanterías o colaborar en líneas de producción.

Durante una demostración realizada en la sede de Unitree, varios robots ejecutaron exhibiciones de kung fu, boxeo, danza y movimientos de precisión frente a periodistas y potenciales clientes. El modelo G1 de la compañía se volvió especialmente conocido por sus demostraciones de artes marciales.

Demostración de boxeo de los robots humanoides chinos.

En distintos centros de entrenamiento, estos robots aprenden observando a trabajadores humanos. Por ejemplo, registran cómo una persona acomoda productos en una góndola, retira almohadones de un sofá o dobla sábanas para luego reproducir esas acciones de manera autónoma.

Uno de los mayores desafíos consiste en entrenar la denominada "inteligencia incorporada", es decir, la capacidad de interactuar físicamente con el entorno. Los desarrolladores buscan que puedan realizar tareas delicadas como sostener un huevo sin romperlo o atrapar un vaso antes de que caiga al piso.

Para lograrlo, China construyó una enorme infraestructura destinada exclusivamente a recopilar datos. Actualmente existen 64 centros especializados donde miles de robots practican en supermercados, oficinas, viviendas simuladas, fábricas y comercios. Otros 20 complejos similares ya se encuentran en construcción.

El crecimiento fue explosivo. Según datos del sector, China concentra más de 140 fabricantes de robots humanoides y durante el año pasado produjo alrededor del 90% de los envíos mundiales de este tipo de máquinas. Además, un informe de LexisNexis ubicó a seis empresas chinas entre las diez startups de humanoides con las patentes más sólidas del mundo.

Por qué Estados Unidos decidió prohibirlos

Este martes 28 de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) incorporó estos robots a su Lista de Sustentos Restringidos al considerar que representan "riesgos inaceptables" para la seguridad nacional.

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Según explicó el organismo, estos equipos recopilan enormes cantidades de información mediante sensores, cámaras y sistemas de navegación. Las autoridades estadounidenses sostienen que esos datos podrían ser utilizados para vigilar ciudadanos, fortalecer servicios de inteligencia extranjeros o permitir el control remoto de las máquinas.

La FCC advirtió que estos dispositivos "podrían crear vulnerabilidades en la cadena de suministro que podrían perturbar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y podrían generar un riesgo de ciberseguridad que amenace la infraestructura crítica estadounidense".

En la misma línea, el presidente de la FCC, Brendan Carr, afirmó que la agencia busca "garantizar la seguridad de las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos". La medida se suma a otras restricciones recientes aplicadas por Washington sobre productos tecnológicos chinos, incluidos drones, vehículos eléctricos y semiconductores avanzados.

Desde Pekín rechazaron completamente las acusaciones. La embajada china en Washington aseguró que el país se opone desde hace tiempo a la "politización" de las relaciones comerciales y afirmó que adoptará "todas las medidas necesarias" para defender sus intereses.

Un robot humanoide atiende un puesto de pochoclos en un cine durante una demostración de sus capacidades.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, cuestionó además la decisión estadounidense y sostuvo: "El proteccionismo no mejorará la competitividad de Estados Unidos; solo perjudicará los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses".

Mientras tanto, la competencia continúa acelerándose. China apuesta a desplegar al menos 10.000 robots humanoides en fábricas antes de fin de año y estima que estas máquinas podrán cubrir hasta el 60% del déficit de mano de obra provocado por el envejecimiento de su población.

Según proyecciones de Morgan Stanley, el mercado mundial de robots humanoides podría mover alrededor de 5 billones de dólares anuales hacia 2050, una cifra que explica por qué esta tecnología se convirtió en uno de los principales escenarios de la disputa entre las dos mayores potencias del mundo.

rv / ds.