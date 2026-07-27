China "regala" inteligencia artificial en su disputa con EE.UU. por el control del futuro

La discusión de si hay que regular la inteligencia artificial ya quedó chica. Ahora la pelea es otra: quién y cómo se escriben esas reglas. China regala modelos abiertos y arma su propia “ONU” de la IA. Estados Unidos encierra la frontera y pelea con su propia industria. Europa regula con más ímpetu que músculo. Y en el medio, las potencias medias —y la Argentina— se preguntan si van a sentarse a la mesa… o solo van a consumir el idioma de otro. No hace falta una cumbre para responder.

Alcanza con mirar lo que pasó en siete días. Un modelo chino abierto se metió en el podio de la frontera. Xi Jinping presentó una organización internacional de IA sin Estados Unidos y sin Europa. Washington estudia vetar los modelos de IA que no controla. Y en Silicon Valley, empresas que valen billones le mandaron una carta a su propio gobierno pidiendo que no cierre el grifo de los modelos abiertos.

La discusión ya no es si hay que regular la IA, por eso digo que esa discusión quedó chica. La nueva pelea es mucho más dura: ¿quién y cómo se escriben esas reglas? No es una pelea de diplomáticos. Es una pelea de cultura. Porque quién define qué es “modelo de frontera”, qué es “open weights”, qué es “uso dual”, qué es “seguridad nacional” y qué es “soberanía tecnológica”, no está escribiendo un diccionario: está escribiendo el mapa de quién puede innovar, quién puede exportar, quién puede comprar cómputo y quién se queda con la versión ultra light del futuro.

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Empecemos por la noticia que parece chica y no lo es. El 16 de julio, Moonshot AI —una startup china de trescientas personas y tres años de vida— lanzó Kimi K3. En rankings a ciegas de interfaces y agentes, el modelo se metió por delante de Claude Fable 5 y de GPT-5.6 Sol. No arrasa en todo: en ingeniería de software dura, Claude y GPT siguen peleando arriba. Pero en lo que importa para el trabajo real —agentes, herramientas, flujos autónomos— el open chino ya no es un juguete de laboratorio. Es la primera vez que un modelo chino se planta, en serio, como alternativa a la nueva generación estadounidense.

Y acá viene la jugada que no es técnica: la promesa de liberarlo gratis. Si Moonshot cumple, cualquier empresa, gobierno o universidad con servidores potentes puede bajar un modelo de frontera y ejecutarlo sin pedirle permiso a un laboratorio de California. ¿Por qué regalarías tu mejor producto? Porque el negocio no es el modelo. Es el mundo que se construye encima. Distribución sin pagar la infraestructura más cara: chips y energía. China no necesita ser el único proveedor de inferencia. Necesita que medio planeta piense, programe y regule con su stack.

Y cuando un modelo de frontera (como pasó hace poco desde EEUU) se restringe por nacionalidad, facturación, jurisdicción o “seguridad nacional”, no se apaga una app. Se apaga una porción de inteligencia entonces es ahí cuando la aduana cognitiva ya existe. Mientras Kimi se discutía en internet, en Shanghái se firmaba otra cosa. El ministro de Exteriores chino y representantes de otros veintiocho países crearon la WAICO: la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

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Al día siguiente, Xi Jinping la presentó como pieza central de un “nuevo orden”. En la sala estaba hasta el secretario general de la ONU. Adentro: Rusia, Bielorrusia, Serbia, Cuba, Brasil, Venezuela, una decena de países africanos y una docena de asiáticos. Afuera: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. Esa no es una foto protocolar, es un mapa de poder. La WAICO no apunta a quien ya tiene modelos. Apunta a quien todavía no puede entrenarlos.

O sea, a la mayor parte de la humanidad. La oferta suena generosa: formamos a tus ingenieros, te montamos un centro regional, te prestamos nuestros modelos abiertos y te damos una silla en la mesa donde se escriben las normas. Letra chica incluida. Quien regala la escuela llega con el temario bajo el brazo. Si te forman, te montan la infraestructura y te prestan la tecnología, ¿con qué reglas creés que va a funcionar la IA de tu país?

No es nuevo. Pasó con el 5G, con los trenes, con los puertos: llegar donde nadie llega, construir primero, quedarse adentro del sistema. La diferencia es brutal. Esta vez la vía del tren no transporta contenedores. Transporta la tecnología con la que medio mundo va a pensar. Frente a eso, Washington no corrió hacia la ética en abstracto. Corrió hacia el control del estándar. Hasta hace poco el plan era claro: acelerar, desregular y exportar IA estadounidense al planeta. Ganar por velocidad y músculo.

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Después llegó la realidad. En junio, controles de exportación no solo sobre chips: sobre modelos. Fable y Mythos, de Anthropic, estuvieron bloqueados por “seguridad nacional” dos semanas y media. Se levantó el veto. Quedó el precedente: el gobierno ya demostró que puede apagar un modelo si quiere. OpenAI le mostró GPT-5.6 a Washington antes que a sus usuarios. En el G7, los jefes de OpenAI, Anthropic y DeepMind empujaron una coalición de estándares liderada por Estados Unidos, en respuesta a la WAICO. El analista Emerson Brooking, del Atlantic Council, lo dijo sin anestesia: Estados Unidos está dispuesto a excluir incluso a sus aliados de ciertas capacidades de IA.

Axios, el medio estadounidense especializado en política y tecnología, destapó lo que se venía diciendo: listas negras, compra pública y presión para frenar modelos abiertos chinos dentro de Estados Unidos. ¿Por qué ahora? Porque las empresas americanas ya los usan. Son más baratos y casi igual de buenos. Hasta el CEO de NVIDIA lo defendió ante el Congreso. La reacción de los ingenieros estadounidenses en redes fue inmediata: descargá los pesos ahora, antes de que te los prohíban. El miedo a quedarse sin la IA del rival —miedo que China padeció años con los chips— ahora también lo sienten ciudadanos y labs de Estados Unidos.

Entonces tenemos tres modelos bastante distintos sobre la mesa: Estados Unidos apuesta por labs de frontera, músculo industrial y, cada vez más, por cerrar lo que no puede regalar sin perder control. China apuesta por soberanía, open source como soft power y sillas diplomáticas para quien acepte su stack. Europa regula con seriedad de riesgos —el AI Act ya está en su fase más exigente— pero hoy compra a los dos bandos y no pelea el liderazgo del modelo. No son tres “filosofías de PowerPoint”. Son tres formas de exportar su cultura. Quien gane esa exportación no gana solo prestigio: gana mercados, compliance, contratos públicos y la capacidad de apagar el grifo cuando le conviene.