Un experto explicó por qué algunas profesiones nunca podrán ser reemplazadas por la IA

La irrupción de la inteligencia artificial continúa redefiniendo el mundo del trabajo y plantea un interrogante cada vez más frecuente: ¿qué profesiones podrán resistir el avance de esta tecnología? Para el psicólogo laboral Martín Sandoval, la respuesta está vinculada con aquellas actividades donde predominan la empatía, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones éticas.

El especialista sostuvo que, si bien la automatización seguirá ganando terreno sobre numerosas tareas, existen habilidades exclusivamente humanas que continuarán siendo determinantes en distintos ámbitos profesionales. En ese contexto, remarcó que las ocupaciones vinculadas con el juicio de valor, las emociones y el liderazgo conservarán un papel central en los próximos años.

Las profesiones donde el factor humano seguirá siendo clave

"Esta tecnología que desde el 2021 ha avanzado vertiginosamente pone en jaque prácticamente todos los trabajos existentes hasta el día de hoy, tal como los conocemos", advirtió el especialista. En ese sentido, señaló que una de las principales preocupaciones de trabajadores y estudiantes es si la inteligencia artificial terminará reemplazando sus empleos.

Sin embargo, aclaró que existen ocupaciones que difícilmente puedan ser sustituidas por sistemas automatizados. "Hay algunos que definitivamente no pueden reemplazar, ¿por qué? Por las características humanas, emocionales y éticas que tienen", explicó.

Entre los trabajos que, según Sandoval, conservarán un rol central mencionó a los profesionales de la salud mental, los docentes, los artistas, los oficios manuales especializados, los cuidadores de adultos mayores y quienes ocupan posiciones de liderazgo.

"Los profesionales de la salud mental, los docentes y educadores, los artistas y creadores, los oficios manuales especializados, los cuidadores y personal de atención, sobre todo adultos mayores y líderes y tomadores de decisiones éticas... son un conjunto de actividades que no van a ser reemplazadas", sostuvo.

Respecto del ámbito empresarial, remarcó que la inteligencia artificial puede aportar información y herramientas, pero no reemplazar el criterio de quienes conducen una organización. "Es el juicio de valor humano el que va a determinar qué rumbo va a tomar la empresa, en lo productivo, en lo financiero y en cuanto a su capital humano también", afirmó.

Automatización, liderazgo y el futuro del empleo

Para Sandoval, el diferencial competitivo de las compañías continuará estando en las personas. "A igualdad de capital invertido y tecnología, lo que diferencia específicamente a una compañía de otra son sus recursos humanos, son las personas que la integran", destacó.

En ese marco, consideró que el liderazgo seguirá siendo una competencia exclusivamente humana. "La inteligencia artificial puede ayudar a adoptar herramientas, pero en definitiva es la persona, el ser humano de carne y hueso, que va a tomar la decisión más acertada en cuanto a cómo liderar a sus equipos", enfatizó.

Al mismo tiempo, reconoció que la automatización seguirá avanzando sobre los procesos repetitivos. "Las tareas repetitivas, las tareas rutinarias están cada vez más reemplazadas", indicó, al señalar que cada vez más funciones son realizadas por bots, sistemas de atención automática y plataformas de autogestión que ya no requieren intervención humana.

Para el psicólogo laboral, el desafío será adaptarse a un escenario donde la inteligencia artificial asumirá cada vez más tareas operativas, mientras que las capacidades humanas vinculadas con la empatía, la creatividad, el liderazgo y la ética cobrarán un valor estratégico creciente.