Empresas de IA contratan personas para grabar su vida diaria y entrenar a sus robots humanoides

La expansión de la inteligencia artificial está generando nuevos empleos en India, donde miles de trabajadores son contratados para grabar videos de actividades cotidianas con el objetivo de entrenar robots capaces de replicar tareas humanas. Desde labores domésticas hasta trabajos industriales, estas grabaciones alimentan modelos de IA que buscan desenvolverse en entornos reales, en un fenómeno que combina innovación tecnológica, empleo digital y el desarrollo de sistemas automatizados para el futuro.

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Uno de los casos es el de Nagireddy Sriramyachandra, una ama de casa de 25 años de Chennai, en el estado de Tamil Nadu, que se graba cortando mangos con un teléfono inteligente sujeto a la cabeza. Sus registros son enviados a empresas tecnológicas que utilizan ese material para enseñar a los robots cómo realizar acciones similares a las de una persona.

Por esta tarea recibe alrededor de dos dólares por hora y forma parte de una creciente red de entrenadores de inteligencia artificial. "¿Quién más te va a pagar 250 rupias por hora solo por hacer oficio doméstico?", señaló Sriramyachandra, según AFP.

Los desarrolladores de inteligencia artificial consideran que las grabaciones en primera persona permiten mejorar la capacidad de los robots para interactuar con el mundo físico. A diferencia de los chatbots o generadores de imágenes, que trabajan principalmente con información digital, estos sistemas necesitan aprender movimientos y comportamientos observando acciones humanas reales.

Cómo se entrenan los robots con tareas cotidianas

Los trabajadores utilizan cámaras montadas en la cabeza, gafas de video y sensores de movimiento para registrar sus actividades. Algunos realizan las grabaciones desde sus hogares, mientras que otros trabajan en fábricas o estudios especialmente acondicionados para la recopilación de datos.

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"Suena un aviso de 'manos no detectadas' cuando no estoy grabando correctamente", explicó Sriramyachandra sobre el sistema que utiliza para enviar el material a la empresa de inteligencia artificial Objectways, según AFP. La firma opera en India y Estados Unidos y trabaja con grandes compañías tecnológicas.

Entre las tareas solicitadas por los clientes figuran actividades como doblar ropa, preparar café, cocinar recetas específicas o hacer sándwiches. "Doblar ropa, hacer café, cocinar algo muy específico, hacer sándwiches", enumeró el director de Objectways, Ravi Shankar, al describir algunos de los contenidos que reciben para entrenar modelos de IA.

En una fábrica textil de Karur, la AFP observó a varios trabajadores utilizando cámaras mientras colocaban etiquetas o planchaban bolsas de tela. En tanto, en estudios preparados para estas tareas, estudiantes y colaboradores realizan acciones repetitivas que luego son procesadas por los sistemas de aprendizaje automático.

El debate sobre el empleo y el futuro de la inteligencia artificial

El crecimiento de esta actividad ocurre en paralelo con las proyecciones sobre el desarrollo de los robots humanoides. Según datos citados por AFP, el banco Morgan Stanley estima que para 2050 habrá más de 1.000 millones de estos dispositivos en funcionamiento.

Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial también abre interrogantes sobre el empleo. Un informe del centro de estudios gubernamental NITI Aayog advirtió que gran parte del debate se concentra en los trabajos de oficina y en los riesgos de pérdida de puestos laborales, mientras que existe menos atención sobre el impacto de estas tecnologías en los 490 millones de trabajadores informales de India.

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Las preocupaciones también aparecen entre quienes hoy participan en el entrenamiento de los sistemas. Ponni, una trabajadora de 55 años que confecciona guirnaldas de flores en Bangalore y que también realiza grabaciones para inteligencia artificial, consideró que "la próxima generación, que quizás tenga un empleo similar al mío, tendrá problemas", según AFP. En contraste, algunos empresarios del sector sostienen que la relación entre humanos y robots será complementaria. "Un soldador en India podría controlar un robot soldador en Praga", afirmó Manish Agarwal, de Humyn Labs, al plantear un escenario de colaboración entre trabajadores y sistemas automatizados.

Con información de AFP

GZ