Cómo era el helicóptero Bell 412 que se estrelló en San Juan y dejó siete muertos

El helicóptero que se estrelló este miércoles en San Juan y dejó siete personas fallecidas era un Bell 412, una aeronave utilizada habitualmente en tareas de emergencia, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales.

El aparato había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una capacitación en la provincia y luego incorporarse al operativo destinado a combatir los incendios forestales en La Rioja. El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto y las causas del siniestro todavía son investigadas.

Las características del helicóptero Bell 412

El Bell 412 es un helicóptero bimotor fabricado por la empresa canadiense Bell Textron, desarrollado a partir del modelo Bell 212. Es considerado una de las aeronaves más utilizadas a nivel internacional para misiones que requieren capacidad de transporte, resistencia y operación en terrenos complejos.

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El modelo cuenta con un rotor principal de cuatro palas, puede trasladar hasta 13 pasajeros, además de la tripulación y alcanza una velocidad máxima cercana a los 260 kilómetros por hora.

Su diseño permite operar en condiciones adversas y en zonas de difícil acceso, como áreas montañosas o regiones afectadas por emergencias climáticas. Por esas características, es empleado por fuerzas de seguridad, organismos de rescate y equipos especializados en manejo del fuego.

El uso del Bell 412 en incendios forestales y rescates

En operativos contra incendios forestales, este tipo de helicóptero suele utilizarse para transportar brigadistas, equipos y personal especializado hasta zonas donde el acceso terrestre resulta complicado.

Además, puede ser equipado con sistemas de descarga de agua conocidos como helibalde o Bambi Bucket, una herramienta utilizada para arrojar grandes cantidades de agua sobre los focos de incendio y colaborar con las tareas de extinción.

También es frecuente su participación en búsquedas y rescates, evacuaciones médicas y asistencia durante catástrofes naturales, debido a su capacidad de maniobra y adaptación a distintos escenarios.

Quiénes murieron en el accidente del helicóptero en San Juan

El accidente dejó siete víctimas fatales. Entre ellas se encontraban autoridades provinciales vinculadas a la seguridad y la gestión de emergencias, integrantes de la Agencia Federal de Emergencias y el piloto de la aeronave.

Los fallecidos fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias.

Tras confirmarse la tragedia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, dispuso el izamiento de la bandera a media asta en edificios públicos y suspendió los actos oficiales de carácter festivo.

LB/MSS