Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan durante una capacitación contra incendios

La tragedia que conmocionó a San Juan dejó siete personas fallecidas tras el accidente de un helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto. La aeronave se precipitó mientras un equipo participaba de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales.

Las autoridades confirmaron la identidad de los ocupantes y detallaron que el grupo tenía previsto trasladarse luego hacia La Rioja, donde iba a colaborar en las tareas de control de los incendios que afectan la zona de Chilecito. Tras conocerse la noticia, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial.

Cayó un helicóptero en San Juan y murieron siete personas que iban a combatir un incendio forestal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre las víctimas se encontraban cuatro autoridades provinciales vinculadas a organismos de emergencia, además de dos integrantes de la estructura nacional de manejo del fuego y el piloto de la aeronave.

Los fallecidos son Matías Valenzuela, piloto del helicóptero perteneciente a la empresa JasFly S.A.; Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9; Jorge Carbajal, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos; Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimetta, brigadista e instructor especializado en incendios forestales.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó los nombres de las víctimas y expresó su acompañamiento a sus familiares y allegados. Al referirse a los funcionarios provinciales fallecidos, los definió como “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos”.

Cómo ocurrió el accidente del helicóptero en San Juan

El helicóptero Bell 412, matrícula LV-KGR, había despegado desde la ciudad de San Juan con destino a la zona de Valle Fértil, donde se desarrollaba una jornada de capacitación sobre combate de incendios forestales.

Según la información preliminar, el último contacto con la aeronave se registró cerca de las 10:26, cuando volaba a unos 1.135 metros sobre el nivel del mar y a una velocidad aproximada de 81 kilómetros por hora.

La alerta se activó luego de que el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibiera la señal de emergencia emitida por el transmisor de localización de la aeronave. A partir de ese momento se desplegó un operativo conjunto con equipos aéreos y terrestres.

Los restos del helicóptero fueron encontrados dentro del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona de difícil acceso. Los equipos de rescate debieron avanzar por un terreno complejo para llegar hasta el lugar del impacto y asistir en las tareas posteriores.

Por el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación. Los especialistas trabajan para reconstruir los últimos minutos del vuelo y determinar qué provocó la caída de la aeronave.

El equipo iba a combatir incendios forestales en La Rioja

La capacitación formaba parte de un operativo coordinado por organismos vinculados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Una vez finalizadas las actividades en San Juan, el equipo tenía previsto viajar hacia Chilecito, en La Rioja, para sumarse al combate de los incendios forestales que afectan la región.

Entre los fallecidos estaba Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias, especialista en incendios forestales con experiencia en logística, seguridad operativa y coordinación de medios aéreos.

También murió Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional de Manejo del Fuego e instructor de la capacitación. Ambos formaban parte del equipo que debía reforzar el operativo contra el avance del fuego en la provincia vecina.

San Juan decretó tres días de duelo provincial

Tras confirmarse la muerte de los siete ocupantes del helicóptero, el Gobierno de San Juan declaró tres días de duelo provincial.

Se bajaron a último momento del helicóptero que cayó en Río: el relato de dos amigos de las víctimas

Durante ese período, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y quedaron suspendidos los actos oficiales de carácter festivo organizados por el Estado provincial.

En un comunicado, el Ejecutivo sanjuanino expresó su “profundo dolor” por la tragedia y manifestó su acompañamiento a las familias, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas.

LB/ML