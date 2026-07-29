Video: así quedó la lancha después de la tragedia en las Cataratas del Iguazú en la que murió el turista neerlandés

Las imágenes impactantes difundidas en las últimas horas muestran cómo quedó la lancha tras el vuelco violento y la tragedia provocada por el embate de la corriente durante la excursión habitual conocida como “Gran Aventura” en la Cataratas del Iguazú en la que murió el turista neerlandés, Mark Lensink de 26 años de edad, quien vacacionaba junto a su familia política. El registro recuperado por los peritos revelan la magnitud del impacto sufrido por la embarcación.

El juzgado federal interviniente ordenó la clausura preventiva del servicio de lanchas en el Parque Nacional Iguazú mientras se llevan a cabo las pericias mecánicas sobre el bote turístico dañado: peritaje del casco y motores, revisión de protocolos y asistencia de los sobrevivientes.

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Asimismo, se analizan los videos grabados por testigos presenciales y por los propios pasajeros para reconstruir la secuencia exacta del accidente en las Cataratas de Iguazú. El siniestro generó una profunda consternación en el sector de turismo internacional, mientras las autoridades consulares de los Países Bajos coordinan los trámites para la repatriación de los restos del hombre fallecido.

Según fuentes de la investigación, la combinación de una maniobra de aproximación y la fuerza de la corriente en el sector de las cascadas, habría sido determinante para que la nave perdiera el control y volcara por completo.

El comunicado oficial de la empresa concesionaria de la excursión en las Cataratas del Iguazú

A través de un comunicado oficial, los voceros de la empresa concesionaria de la excursión en las Cataratas del Iguazú subrayaron que el equipamiento técnico y la lancha se encontraban aptos para el servicio.

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En este sentido, esgrimieron que “la embarcación involucrada contaba con todas las inspecciones técnicas y habilitaciones vigentes exigidas por la Prefectura Naval Argentina”.

Tragedia en las Cataratas del Iguazú

Además, por medio del descargo institucional precisaron que “se trataba de una nave equipada con motores de alta potencia y con los elementos de salvamento correspondientes para cada uno de los pasajeros a bordo”.

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“Estamos colaborando de manera absoluta con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad para determinar con exactitud qué produjo la pérdida de control de la embarcación. Los primeros informes internos indican una súbita alteración en la corriente que desestabilizó la nave de forma imprevista durante la aproximación”, concluyeron.

PM / ds