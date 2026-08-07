El eclipse solar total que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto llamó la atención de los especialistas a nivel global por una curiosa ilusión óptica en los mapas bidimensionales que se desarollará durante el fenómeno astronómico. Al consultar el alcance visual y el camino de la totalidad, la franja de sombra proyectada por la Luna parece trazar giros antinaturales en invertir su dirección.

Los expertos recomiendan consultar globos virtuales interactivos 3D en lugar de mapas bidimensionales estáticos. Sólo así es posible apreciar la ruta real de la umbra sin las trampas geométricas que genera la proyección plana.

El eclipse solar total y lluvia de perseidas coincidirán el próximo miércoles 12 de agosto

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Para los observadores y aficionados que planean seguir el evento en directo, utilizar globos virtuales interactivos en lugar de mapas bidimensionales estáticos será indispensable para comprender con exactitud por dónde pasará la sombra del cosmos.

Eclipse solar total: la trayectoria generará una ilusión óptica en los mapas

El autor principal del Estudio de Visualización Científica (SVS) del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA , Ernie Wright, explicó que “la aparente inversión de la trayectoria en los mapas planos es una ilusión geométrica. “La sombra de la Luna describe un arco suave sobre la superficie curva del planeta y nunca cambia de dirección; el efecto visual desconcertante aparece simplemente porque la proyección cartográfica distorsiona la ruta al aplanarla sobre una pantalla o papel”.

Por qué el eclipse solar total generará una ilusión óptica

La clave de esta ilusión óptica radica en la geometría cartográfica y en la transición de un globo terráqueo tridimensional a un plano en dos dimensiones. Todos los eclipses solares totales se desplazan de oeste a este, impulsados por la velocidad de la órbita lunar que supera la rotación terrestre. La sombra de la Luna (umbra) jamás retrocede ni cambia su rumbo espacial durante el tránsito.

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La gerente del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, subrayó la importancia de la precisión cartográfica para la observación científica: “Desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona solar y las dinámicas celestes con herramientas de precisión, requiriendo modelos cartográficos avanzados que eliminen cualquier sesgo visual de perspectiva”.

Eclipse solar total

Sin embargo, cuando la franja de totalidad cruza regiones de altas latitudes, las proyecciones cartográficas tradicionales (como Mercator) deforman las escalas para aplanar el esferoide terrestre.

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Dicha distorsión estira los bordes del plano, provocando que un arco continuo sobre la esfera se dibuje como una curva pronunciada o un giro en forma de "S" en los mapas interactivos.

PM