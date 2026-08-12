Eclipse solar del 12 de agosto: diferencias entre uno total, parcial y anular

El cielo del hemisferio norte será escenario este miércoles 12 de agosto de 2026 de un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un oscurecimiento completo en sectores de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona de Portugal.

Las 10 claves del eclipse solar total de 2026: cómo se producirá y qué esperan los científicos

El eclipse no será visible desde la Argentina ni desde el resto de Sudamérica, debido a que tanto la umbra como la penumbra de la Luna se proyectarán sobre otras regiones del planeta. No obstante, los argentinos podrán seguir el acontecimiento mediante las transmisiones digitales de la NASA y otros organismos científicos.

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El fenómeno comenzará globalmente a las 12.34, hora argentina. La fase de totalidad se iniciará alrededor de las 13.57, alcanzará su punto máximo a las 14.46 y finalizará cerca de las 15.33. La última fase parcial concluirá a las 16.58, después de un recorrido de aproximadamente cuatro horas y 24 minutos.

Qué es un eclipse solar y por qué no ocurre todos los meses

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte de la superficie terrestre. Desde las regiones alcanzadas por esa sombra, el satélite parece ocultar el disco solar de manera completa o parcial.

Para que ocurra, la Luna debe encontrarse en su fase de luna nueva, pero esa condición no es suficiente. La órbita lunar está inclinada alrededor de cinco grados respecto del plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Por esa razón, durante la mayoría de las lunas nuevas, el satélite pasa ligeramente por encima o por debajo del astro desde la perspectiva terrestre.

El eclipse solamente se concreta cuando la Luna nueva se encuentra cerca de uno de los puntos donde su órbita cruza el plano de la órbita terrestre, conocidos como nodos lunares. La modalidad del fenómeno depende de la precisión de la alineación y de las distancias variables entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Qué es un eclipse solar total

Un eclipse solar total ocurre cuando el tamaño aparente de la Luna es suficiente para cubrir por completo el disco visible del Sol. La totalidad solo puede contemplarse desde la estrecha región recorrida por la umbra, la parte más oscura de la sombra lunar, denominada franja o camino de totalidad.

Durante esos breves minutos, el cielo se oscurece, pueden hacerse visibles algunas estrellas y planetas brillantes y es posible que se registre una disminución de la temperatura. También queda al descubierto la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, normalmente invisible debido al intenso resplandor de su superficie.

Eclipse solar en España: el fenómeno que movilizó a medio millón de turistas

En los instantes anteriores y posteriores a la totalidad pueden aparecer las denominadas perlas de Baily, pequeños puntos luminosos producidos cuando los últimos rayos solares atraviesan los valles y relieves del borde de la Luna. También puede apreciarse el “efecto de anillo de diamantes”, generado por la combinación de uno de esos destellos con la corona solar.

La franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto atravesará el norte de Rusia, el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo oeste de Islandia y el Atlántico Norte. Luego ingresará a la Península Ibérica y recorrerá España de oeste a este antes de abandonar la superficie terrestre.

El máximo global se producirá cerca de Islandia a las 14.46, hora argentina, y tendrá una duración de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos. La mayoría de las personas situadas dentro del camino de totalidad experimentarán una ocultación completa inferior a los dos minutos, según los cálculos de la NASA.

El eclipse solar total en España

España será uno de los últimos países alcanzados por la sombra lunar. El acontecimiento será especialmente significativo porque se tratará del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El anterior ocurrió en 1912, aunque en 1959 otro fenómeno de estas características pudo observarse desde las Islas Canarias.

La totalidad alcanzará gran parte de la mitad norte peninsular y las Islas Baleares. Entre las ciudades incluidas dentro de la franja se encuentran A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En buena parte de la mitad sur española, Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla el eclipse será parcial.

España mantiene una diferencia de cinco horas con la Argentina durante esta época del año. En A Coruña, por ejemplo, el eclipse comenzará a las 14.31 de la Argentina, alcanzará su máximo a las 15.28 y la totalidad durará alrededor de 76 segundos. En Burgos, el máximo llegará a las 15.29 y la ocultación completa se prolongará durante aproximadamente 104 segundos.

Eclipse solar total de agosto de 2026: cuáles son sus fases y dónde podrá verse el fenómeno

En Palma de Mallorca, el máximo se producirá cerca de las 15.32 de la Argentina, con el Sol a solo dos grados de altura sobre el horizonte. La baja posición del astro será uno de los principales desafíos para la observación desde el este de España, donde será necesario contar con una vista despejada en dirección oeste.

Madrid, en cambio, quedará fuera del camino de totalidad. Desde la capital española podrá observarse un eclipse parcial con una cobertura cercana al 99%, cuyo máximo se producirá aproximadamente a las 15.32, hora argentina. Aunque la diferencia parezca mínima, una ocultación del 99% no permite observar la corona solar ni produce los mismos efectos que una totalidad.

En qué se diferencia un eclipse parcial

El eclipse solar parcial ocurre en las regiones alcanzadas únicamente por la penumbra de la Luna. En esos lugares, los tres cuerpos no aparecen perfectamente alineados y el satélite oculta solo una porción del disco solar, que adquiere progresivamente la apariencia de una media luna.

Aunque la Luna llegue a cubrir el 99% del Sol, el fenómeno continúa siendo parcial. La pequeña fracción del disco que permanece visible mantiene suficiente intensidad como para provocar lesiones oculares. Por ese motivo, la protección debe conservarse durante toda la observación.

Qué es un eclipse anular y cómo se forma el “anillo de fuego”

El eclipse solar anular también requiere una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, pero ocurre cuando el satélite se encuentra más alejado de nuestro planeta y presenta un tamaño aparente menor que el disco solar.

Al pasar por delante, la Luna no consigue cubrir el Sol completamente y deja visible un círculo luminoso alrededor de su silueta. Este efecto es conocido popularmente como “anillo de fuego”, aunque no se trata de fuego, sino de una porción de la superficie solar que continúa expuesta.

A diferencia de un eclipse total, durante uno anular no existe ningún momento en el que sea seguro mirar directamente al Sol sin protección. También hay una cuarta modalidad mucho menos frecuente, denominada eclipse híbrido, que puede observarse como total o anular según el punto de la trayectoria desde el que se contemple.

Cómo seguir el eclipse desde la Argentina

Debido a que el eclipse no será visible desde territorio argentino, la alternativa será recurrir a las transmisiones en vivo. La NASA comenzará su cobertura a las 14.15, hora argentina, con imágenes obtenidas desde diferentes puntos de la franja de totalidad y la participación de especialistas.

Quienes sigan el fenómeno mediante una pantalla no necesitarán ninguna protección ocular. Las recomendaciones sobre gafas especiales y filtros están destinadas a las personas que observarán directamente el Sol desde las regiones alcanzadas por el eclipse.

Para la observación presencial de las fases parciales deben utilizarse gafas específicas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados y los negativos fotográficos no brindan una protección adecuada.

Las cámaras, los telescopios y los prismáticos necesitan filtros solares especiales colocados en la parte frontal del instrumento. Las gafas para eclipses no deben utilizarse para mirar el Sol a través de esos dispositivos, porque las lentes concentran la radiación y pueden causar lesiones graves.

Las gafas solo pueden retirarse durante la breve totalidad y exclusivamente desde un punto situado dentro de la franja correspondiente, cuando el Sol se encuentre completamente cubierto. Apenas reaparezca el primer destello de luz, la protección debe volver a colocarse.

Los próximos eclipses solares

El fenómeno de este miércoles abrirá una excepcional sucesión de acontecimientos en la Península Ibérica. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total, visible desde el extremo sur de España y el norte de África. Su fase máxima superará los seis minutos en sectores cercanos a Luxor, en Egipto.

La secuencia concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular visible desde distintas zonas de España. Desde la Argentina, el próximo eclipse solar observable será parcial y ocurrirá el 6 de febrero de 2027; la fase anular de ese fenómeno atravesará sectores de Chile, la Argentina, Uruguay y Brasil.