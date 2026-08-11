Eclipse solar en España: el fenómeno que movilizó a medio millón de turistas

En diálogo con +Perfil, Marcelo Molina describió la expectativa que genera el eclipse total que podrá observarse en una franja de España, que se convirtió, según el corresponsal, en el principal tema de conversación del país desde hace semanas. “No se habla de otra cosa, pero no de hoy, hace un mes. Es lo único que importa, es lo único donde toda España está unificada, hay más entusiasmo con esto que con la final del mundial”, describió.

La expectativa también se refleja en el movimiento turístico: según explicó Molina, alrededor de medio millón de turistas extranjeros llegaron a España para presenciar el fenómeno. El eclipse no podrá verse de manera total en todo el territorio español: la franja de observación tendrá unos 280 kilómetros de extensión y atravesará el país desde el norte, en la zona de Galicia, hacia Cataluña, pasando por Madrid. Se trata, además, de un acontecimiento excepcional, ya que un eclipse de estas características no ocurre en España desde 1905.

La NASA eligió una aldea de Burgos

La expectativa también llegó a algunos de los lugares más despoblados del territorio español. Una aldea de Burgos, perteneciente a la denominada “España vaciada”, fue elegida por la NASA como uno de los puntos principales para observar el fenómeno.

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Molina explicó que la agencia espacial estadounidense pasó un año buscando el lugar y finalmente decidió instalar allí un equipo integrado por 30 especialistas y varios telescopios especialmente calibrados.

Desde esa localidad se realizará la transmisión principal del eclipse. Según las estimaciones mencionadas por el corresponsal, alrededor de diez millones de personas podrían seguir el fenómeno.

La magnitud del acontecimiento permitirá además que distintas cadenas de televisión internacionales realicen coberturas desde España.

Dos atardeceres en un mismo día

La particularidad del eclipse permitirá que los habitantes de las zonas donde pueda observarse en su totalidad experimenten un fenómeno poco habitual.

“Así que vamos a tener dos atardeceres mañana aquí en España”, señaló Molina al describir el efecto que tendrá el eclipse sobre el cielo español.

El interés por el acontecimiento llevó también a que el servicio meteorológico comenzara a publicar información específica sobre las condiciones climáticas. Desde hace una semana, se realizan seguimientos de la nubosidad para determinar qué zonas tendrán mejores condiciones para observar el eclipse.

Fiebre por los lentes para observar el eclipse

La expectativa también provocó una fuerte demanda de lentes especiales para mirar el fenómeno. Según Molina, estos elementos comenzaron a venderse hace aproximadamente un mes y se agotaron en numerosos puntos.

Sin embargo, durante los últimos días apareció un nuevo problema: comenzaron a comercializarse lentes que no contaban con la homologación correspondiente.

“Esta semana salieron un montón de marcas que no estaban homologadas, con lo cual no sirve y tuvo que salir otro montón de gente a comprar más lentes”, explicó.

La situación generó preocupación entre quienes se preparan para observar el eclipse y obligó a muchas personas a buscar nuevamente lentes adecuados.

El riesgo de incendios preocupa a las autoridades

Más allá del espectáculo astronómico, las autoridades españolas deberán afrontar un desafío adicional: el riesgo de incendios.

Varias de las zonas elegidas para observar el eclipse coinciden con áreas que se encuentran bajo alerta extrema por incendios. La presencia de miles de personas en lugares donde habitualmente no hay concentración de público aumenta la preocupación.

Por este motivo, se movilizarán 35.000 efectivos de las fuerzas de seguridad para colaborar con las tareas de prevención y protección.

Molina explicó que será imposible controlar todo el territorio, especialmente porque muchas de las áreas de observación son campos que se encuentran completamente secos.

El riesgo estará relacionado con situaciones cotidianas como la presencia de comida, cigarrillos o cualquier fuente de fuego en zonas que normalmente no reciben grandes cantidades de visitantes.

Así, España se prepara para vivir un acontecimiento astronómico excepcional que combina turismo, ciencia y una enorme expectativa popular, pero que también obligará a extremar las medidas de seguridad para evitar que la celebración termine desencadenando incendios.