La cronología del escándalo que terminó con la renuncia de Manuel Adorni

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene repasó el paso a paso de los hechos que, según su reconstrucción, desembocaron en la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El recorrido comienza el 8 de marzo, cuando se difundió una fotografía de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajando con la comitiva oficial a Nueva York. Al día siguiente, otra información puso el foco sobre un viaje privado a Punta del Este.

Los viajes y el patrimonio de Adorni

“En marzo nos enteramos de otro escenario principal de esta película, que es la casa en Indiocuá, en Exaltación de la Cruz, que no había sido declarada en ninguna de sus declaraciones patrimoniales como funcionario público”, explicó Riccobene.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según su reconstrucción, el 28 de marzo el fiscal Policita imputó a Adorni y, dos días después, trascendió la compra de un departamento en Caballito por unos 230 mil dólares, operación que también generó interrogantes sobre su declaración patrimonial.

Para Riccobene, abril fue “el mes de la negación”. En ese período, sostuvo, se conocieron nuevos viajes familiares, entre ellos uno a Aruba, y volvió a quedar bajo discusión la forma en que se habían financiado.

El 29 de abril, Adorni se presentó en el Congreso acompañado por Javier Milei y Karina Milei y rechazó las acusaciones. Días después, la investigación sumó un nuevo capítulo vinculado con la casa de Exaltación de la Cruz.

La “cascada”, los dólares y el final político

Riccobene definió mayo como “el mes de la cascada”, en referencia a la declaración de un contratista que habría reconocido haber cobrado 245 mil dólares en efectivo por trabajos de remodelación de la propiedad. “Ahí sí aparecía levantamiento de paredes, una nueva parrilla, pisos, piletas y ahí está la famosa cascada de Manuel Adorni”, señaló.

El punto de inflexión llegó el 10 de junio, cuando Adorni habló públicamente de unos 500 mil dólares no declarados y los vinculó con una inversión en criptomonedas. Para Riccobene, ese episodio coincidió con un progresivo distanciamiento del oficialismo.

“Para el 10 de junio ya le habían soltado la mano una buena parte de la tropa oficialista”, afirmó. También señaló que Patricia Bullrich había reclamado públicamente su renuncia y que, puertas adentro del Gobierno, comenzaban a cuestionar el impacto político de su permanencia.

El 26 de junio se ordenaron nuevas medidas de prueba sobre las criptomonedas. Al día siguiente, tras una reunión entre Milei y Adorni en Olivos, se conoció la renuncia del jefe de Gabinete. “Se conoce en redes sociales la carta de renuncia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que le encantaba domar en Twitter a periodistas”, concluyó Riccobene.