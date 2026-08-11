La petrolera estatal YPF cerró el segundo trimestre de 2026 con resultados récord, impulsados principalmente por el crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta, la reducción de los costos de extracción, mayores niveles de procesamiento en sus refinerías y una mejora de precios.

La compañía informó un EBITDA ajustado de u$s 2.804 millones, el mayor de su historia, con un margen del 43% sobre los ingresos, el mejor registro de los últimos 20 años. A su vez, la utilidad neta alcanzó u$s 1.205 millones, la segunda más alta registrada por la petrolera.

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Vale señalar que el EBITDA es el número que muestra la ganancia de una empresa . No cuenta los gastos por deudas, impuestos ni el desgaste de las cosas. Mide solo el dinero que deja la actividad principal del negocio, y en el caso del segundo trimestre que informa la petrolera estatal creció 150% interanual, explicado por el aumento de la producción de shale, menores costos de extracción, récords de procesamiento y mejoras en eficiencia operativa. YPF señaló además que durante el trimestre aplicó un esquema transitorio de amortiguación en los precios de las naftas y el gasoil, por el cual no trasladó completamente al surtidor la suba de los valores internacionales.

El desempeño del trimestre profundiza el salto de los resultados del primer semestre. Según los estados contables difundidos por la compañía, YPF acumuló una ganancia neta de u$s 1.614 millones entre enero y junio, frente a apenas u$s 48 millones en igual período de 2025. Los ingresos semestrales llegaron a u$s 11.520 millones y el EBITDA ajustado acumulado fue de u$s 4.398 millones.

Uno de los principales motores fue la producción de petróleo shale, que promedió 213.000 barriles diarios durante el segundo trimestre, un crecimiento del 47% frente al mismo período del año pasado.

YPF proyecta llegar a 250.000 barriles diarios de shale oil hacia fines de 2026. En esa estrategia se inscribe el proyecto Loma La Lata Oil, presentado en mayo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión de u$s 25.000 millones.

Las inversiones de la petrolera totalizaron u$s 1.340 millones entre abril y junio, un 16% por encima del segundo trimestre de 2025. Del total, 77% se destinó al negocio no convencional, principalmente a desarrollos en Vaca Muerta.

La empresa anticipó además una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año para sostener el incremento de la producción previsto hacia diciembre.

Récord de procesamiento y más ventas de combustibles

El negocio de refinación también aportó a los resultados. Las refinerías de YPF procesaron un promedio de 351.000 barriles diarios, un nuevo máximo histórico, con un nivel de utilización del 104%.

La compañía destacó que esos volúmenes permitieron alcanzar récords de producción de naftas y gasoil, reducir importaciones, abastecer a otros refinadores locales y exportar excedentes a mercados regionales.

En paralelo, las ventas de naftas y gasoil crecieron 10% interanual en volumen y YPF alcanzó una participación del 59% del mercado durante el trimestre.

Otro de los proyectos centrales es el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuyo avance superó el 77% al cierre de junio. YPF espera que el nuevo oleoducto y su terminal de exportación comiencen a operar a principios de 2027.

Los números financieros también mostraron una mejora significativa. El flujo de caja libre alcanzó u$s 824 millones, el tercer mejor registro histórico de la compañía.

Ese resultado incluyó un efecto extraordinario relacionado con la adquisición de activos de Equinor en Vaca Muerta. Sin ese impacto, YPF indicó que la generación de caja habría llegado a u$s 1.000 millones.

La petrolera terminó junio con una liquidez cercana a los u$s 2.500 millones, récord histórico, mientras que el ratio de endeudamiento neto cayó a 1,09 veces, el nivel más bajo de los últimos 11 años.

YPF vendió su participación en Metrogas por u$s 780 millones

En paralelo con la publicación de sus resultados, YPF avanzó en otro de los pilares de su Plan 4x4: la salida de activos considerados no estratégicos para concentrar capital en Vaca Muerta.

YPF le vendió su participación de Metrogas a Edenor de Manzano por US$ 780 millones

La petrolera acordó venderle a Edenor su participación del 70% en Metrogas por u$s 780 millones, luego de un proceso competitivo en el que se analizaron distintas ofertas. La operación todavía debe atravesar las condiciones de cierre y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Metrogas es la principal distribuidora de gas natural del país y presta servicio a alrededor de 2,25 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Además de YPF, en su capital participan Integra Gas Distribution, con el 9,23%, la ANSES, con 8,13%, mientras que el 12,64% restante cotiza en Bolsa.

La venta se suma al desprendimiento de activos convencionales que YPF viene ejecutando para concentrar su negocio en los hidrocarburos no convencionales. En agosto, la compañía también acordó vender dos grupos de áreas convencionales en Mendoza por alrededor de u$s 400 millones.

Una vez completadas esas operaciones, YPF estima que el 95% de su producción provendrá de Vaca Muerta, acercándose al objetivo de transformarse en una compañía integrada esencialmente enfocada en recursos no convencionales.

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