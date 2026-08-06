La producción petrolera argentina continúa creciendo y se aproxima a un hito histórico: alcanzar el millón de barriles diarios. En ese contexto, el exsecretario de Energía Emilio Apud visitó +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y analizó el impacto que este incremento puede tener sobre la economía, el mercado interno de combustibles y las perspectivas de exportación de hidrocarburos.

Durante una entrevista en el programa Ronda de Economistas, Apud sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte expansión productiva impulsada por Vaca Muerta, aunque aclaró que todavía existen limitaciones de infraestructura.

Producción récord y un nuevo perfil exportador

El periodista Santiago Llull recordó que la producción de petróleo registró en junio de 2026 un crecimiento interanual del 17 % y que la Argentina quedó a poco más de 85.000 barriles diarios de alcanzar el millón de barriles por día.

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Ante ese escenario, Apud explicó que el principal límite ya no es la capacidad de producción, sino la posibilidad de transportar el crudo. "Si este año vamos a terminar con un millón de barriles aproximadamente es porque no tenemos más capacidad para sacarlo", afirmó, al señalar que la ampliación de la infraestructura, como el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), resulta determinante para seguir incrementando las exportaciones.

El exfuncionario destacó además que el consumo interno ronda los 550.000 barriles diarios, por lo que el crecimiento de la producción tendrá un destino casi exclusivo. "De acá en adelante todo lo que produzca Vaca Muerta es para exportación. Eso es lo que hay que convencerse", enfatizó.

Según explicó de manera indirecta, ese incremento en las ventas externas permitirá fortalecer el ingreso de divisas y dinamizar la actividad económica en Neuquén, donde numerosas empresas de servicios, proveedores y centros de formación participan del desarrollo de la industria.

El impacto del precio internacional

Consultado sobre los vaivenes del precio del petróleo, Apud consideró que un barril sostenido por encima de los 90 dólares podría generar presiones sobre el mercado interno. Explicó que actualmente las refinerías compran el crudo tomando como referencia un valor cercano a los 70 dólares, aunque el precio internacional sea mayor. "El 40 % del precio de la nafta es el crudo", recordó, al advertir que si esa diferencia se mantiene durante mucho tiempo será difícil evitar futuros ajustes.

Sin embargo, el exsecretario de Energía relativizó la posibilidad de una escalada prolongada de los precios internacionales. "Pienso que no va a seguir mucho más porque afecta al principal decisor de todas estas políticas, que es Donald Trump", afirmó. A su entender, el impacto que tiene el precio de los combustibles sobre los consumidores estadounidenses, especialmente en un año electoral, favorecerá acuerdos que estabilicen el mercado.

En ese sentido, proyectó que el barril podría ubicarse entre 75 y 80 dólares durante los próximos meses. "No espere que vaya a bajar. Puedo asegurarle que en lo que resta del año no va a subir, pero que vaya a bajar, no", señaló al referirse al precio de los combustibles en Argentina.

El "buffer" de YPF como herramienta de estabilidad

Durante la entrevista también se abordó el mecanismo implementado por YPF para amortiguar las variaciones del precio internacional. Apud respaldó la estrategia impulsada por el presidente de la compañía, Horacio Marín. "Es una forma de financiar", explicó, al describir el sistema mediante el cual la diferencia entre el precio internacional del crudo y el valor al que las refinerías lo compran se acumula para compensarse cuando las cotizaciones descienden.

De manera indirecta, sostuvo que ese esquema permite evitar aumentos bruscos en los combustibles y brinda mayor previsibilidad al mercado.

El futuro está en el gas natural licuado

Además del petróleo, Apud puso el foco en el desarrollo del gas natural licuado (GNL), al que definió como una de las grandes oportunidades energéticas del país. "El gas natural licuado es el combustible del futuro", aseguró, y consideró que en los próximos años podría consolidarse como una commodity de alcance global.

El exsecretario destacó que Argentina ya redujo significativamente las importaciones de gas. "De 110 barcos ahora hay 20, 20 y pico", indicó al comparar la situación actual con la de años anteriores.

No obstante, explicó que la guerra en Medio Oriente elevó el costo de las importaciones de GNL, lo que obligó al Estado a incrementar los subsidios para evitar trasladar completamente ese aumento a los usuarios y a la industria.

Según anticipó, la situación comenzará a modificarse hacia fin de año. "A fin de año ya entra el primer barco y se termina uno de los gasoductos; a partir de ahí ya se empieza a exportar", concluyó.