YPF le vendió su participación de Metrogas a Edenor de Manzano por US$ 780 millones

La empresa YPF informó que vendió el 70% de Metrogas a Edenor, por un monto de US$ 780 millones, “en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos”.

La propuesta de Edenor, que cuenta entre sus accionistas a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, formó parte del proceso llevado adelante Citigroup (“Citi”) en carácter de asesor financiero de YPF.

“Las distintas ofertas recibidas fueron evaluadas por la compañía y la propuesta seleccionada fue aprobada por el Directorio en su reunión de hoy”, indicó la compañía.

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Además, señaló que el cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones, como las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas.

“Esta operación forma parte de la estrategia de YPF de continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”, indicó la compañía que conduce Horacio Marín.

Cómo fue la operación de la venta

- El 70% del capital social y los derechos de voto de YPF en Metrogas consistente en 290.277.316 acciones nominativas, no endosables, Clase A de valor nominal $1 (un peso) cada una y con derecho a un voto por acción y 108.142.529 acciones nominativas, no endosables, Clase B de valor nominal $1 (un peso) cada una y con derecho a un voto por acción.

- El 5% del capital social y los derechos de voto de YPF en Metroenergía consistente en 11.500 acciones nominativas, no endosables, Clase A de valor nominal $1 (un peso) cada una y con derecho a un voto por acción (la “Transacción”).

"El precio de la Transacción asciende a dólares estadounidenses setecientos ochenta millones (US$780 millones) y como resultado de la misma, YPF se desprenderá de la totalidad de su participación accionaria en Metrogas y Metroenergía", indica la comunicación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proceso de venta de Metrogas comenzó en abril, tras recibir 13 ofertas no vinculantes. Luego de una selección, quedaron 9 compañías y, posteriormente, quedaron 5 empresas. Además de Edenor, se presentaron Central Puerto, MSU, Grupo Pierri y Litoral Gas, distribuidora del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

LM