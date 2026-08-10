Momento dispar en el sector cárnico: “La ganadería crece, pero el consumo interno está en un estancamiento preocupante”

El presidente de CAMyA, Ariel Morales Antón, pasó por Canal E y analizó que la ganadería argentina atraviesa un momento de crecimiento impulsado por la retención de vientres y la incorporación de nuevos planteles de cría, pero enfrenta un fuerte contraste con la evolución del consumo interno.

“La ganadería está pasando un buen momento, la ganadería está creciendo, hay menos faenas de hembra, hay retención, se está incorporando muchos planteles de cría”, señaló Ariel Morales Antón. Sin embargo, remarcó que, “la ganadería está pasando un buen momento que no es compatible con el consumo interno”.

El crecimiento del sector ganadero no acompaña el panorama del consumo

Según desarrolló, “el consumo sigue en un gran deterioro” y “la ganadería crece, el consumo interno está en un estancamiento preocupante”. Entre las causas mencionó “el poder adquisitivo y muchas cosas que influyen en la macroeconomía, trasladado a la micro del ciudadano, que no puede hoy impulsar ese aumento de consumo de carne”.

Morales Antón también destacó el avance de las carnes alternativas frente a la carne vacuna. “Creo que tenemos un producto como la carne que vale en muchos casos el doble, por ejemplo, de lo que puede valer el cerdo y el pollo”, afirmó.

Y agregó: “Esa proteína como el pollo y el cerdo tiene la mitad de lo que vale la carne, entonces por eso aumentó muchísimo”.

Disparidad en los ofrecimientos entre el consumo y la exportación

Para el presidente de CAMyA, una de las claves está en la oferta disponible: “El problema que tenemos nosotros nuestro sector el 80% es que los ofrecimientos son muy bajos entre consumo interno y exportación”.

El aumento del peso de faena aparece como un dato positivo, aunque insuficiente para compensar la menor oferta. “Venimos avanzando, venimos aumentando el kilaje de faena, eso es bueno, con más kilos de carne abastecemos el mercado interno y con menos cabezas”, sostuvo.