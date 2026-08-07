Hernán Madera sobre la interna del peronismo: "Para no ser un segundo Alberto vos tenés que derrotar a Cristina Kirchner”

El analista político, Hernán Madera, evaluó en Canal E que la carrera electoral comenzó a acelerar su ritmo y las negociaciones dentro de la oposición ya generan especulaciones sobre alianzas, candidaturas y estrategias.

Madera sostuvo que, "yo creo que lo van a bajar antes de la elección" y explicó que la secuencia de nombres impulsados por Mauricio Macri refleja una lógica de presión política. "Macri empezó con Frigerio. Primero se postuló él mismo, yo voy a ser candidato, lo dejó circular, después el gobernador Frigerio, una provincia importante, después el gobernador Torres, una provincia más chica en población que Entre Ríos, y bueno, ahora Hernán Lacunza", describió.

Cuál es el panorama de Macri en el proceso electoral

Según analizó, el verdadero mensaje es otro: "¿Cuál es el mensaje de Macri? ¿Me necesitás para evitar el balotaje?". En ese sentido, consideró que el objetivo sería fortalecer la posición negociadora del PRO para garantizar espacios de poder.

Madera afirmó que Patricia Bullrich tiene posibilidades de imponerse dentro del espacio de centroderecha, aunque busca evitar una competencia interna desgastante. "Patricia Bullrich no quiere llegar a esa instancia, quiere que esto se resuelva antes en una mesa en la que se reparten cosas", aseguró.

Patricia Bullrich se inclina como una candidata fuerte en las elecciones

También advirtió sobre las dificultades de Jorge Macri: "Los Macri sacaron 16 puntos en la ciudad de Buenos Aires, es un muy mal número", mientras que sostuvo que Bullrich "tiene altas posibilidades de ganar la interna de la derecha".

Respecto del Partido Justicialista, el analista político afirmó que el principal desafío sigue siendo resolver el liderazgo antes de las elecciones presidenciales. "El peronismo puede ganar la elección, lo que pasa es que antes hay que resolver la interna, alguien la tiene que ganar y otro la tiene que perder", señaló.

Además, insistió en que la experiencia reciente demuestra que no es posible construir un liderazgo evitando la confrontación interna. "Para no ser un segundo Alberto vos tenés que derrotar a Cristina Kirchner, no hay otra salida", afirmó.