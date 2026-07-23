El plan que prepara el oficialismo para sostener la economía sin aumentar el gasto

El analista político Hernán Madera dialogó con Canal E y analizó el escenario económico y político que enfrenta el Gobierno nacional de cara a los próximos meses. Según explicó, las restricciones fiscales limitan el margen para impulsar el gasto público, por lo que el oficialismo buscará sostener la actividad económica a través de una mayor expansión del crédito.

En ese marco, Madera sostuvo que el Ejecutivo también apuesta a consolidar acuerdos políticos que le permitan fortalecer la gobernabilidad y mejorar su posicionamiento electoral. Además, evaluó el presente del peronismo, el liderazgo de Javier Milei, el rol de Axel Kicillof y las perspectivas de Patricia Bullrich dentro del escenario político.

La apuesta del oficialismo: crédito, acuerdos políticos y consolidación de poder

Para Madera, el Gobierno enfrenta un escenario económico que restringe su capacidad de incrementar el gasto público. "El Gobierno va a intentar expandir el crédito, porque no puede expandir el gasto", afirmó, al tiempo que explicó que las mejoras presupuestarias solo podrán ser "marginales".

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo descartó avanzar con un esquema de descalce de monedas por temor a una crisis financiera. "No se animaron a ir por el descalce de monedas... le tienen pánico a una corrida bancaria que se transformaría en cambiaria", remarcó. También evaluó que el incentivo para que los argentinos incorporen los dólares al sistema financiero ya perdió impulso: "Eso ya encontró su límite".

Según el analista, una vez agotadas las principales herramientas económicas, la administración nacional buscará consolidarse mediante acuerdos con distintos sectores del poder. "Lo que queda son los acuerdos superestructurales", señaló.

Entre ellos mencionó negociaciones con gobernadores, el Poder Judicial y actores económicos relevantes. Según explicó, el objetivo será fortalecer la gobernabilidad y, al mismo tiempo, fragmentar a la oposición en los distintos distritos. Sin embargo, advirtió que esa estrategia podría encontrar resistencia en las provincias, donde algunos dirigentes ya comenzaron a cuestionar decisiones del Gobierno nacional.

Respecto del peronismo, el analista sostuvo que la principal dificultad pasa por la falta de un liderazgo consensuado. "La líder del peronismo no quiere pasar la posta", aseguró, al referirse a Cristina Fernández de Kirchner. Además, consideró que el espacio enfrenta problemas para recuperar el voto de sectores medios y del interior del país, mientras persisten incentivos internos para priorizar la conservación de la provincia de Buenos Aires antes que la disputa por la Presidencia.

Encuestas, Javier Milei y el futuro de la oposición

Al analizar el panorama electoral, Madera sostuvo que el presidente Javier Milei mantiene un núcleo importante de respaldo, aunque enfrenta un elevado nivel de rechazo. "El presidente tiene 40 puntos... tiene entre 55 y 57 de negativa", indicó.

A su juicio, ese escenario podría complicar una eventual segunda vuelta si la situación económica no mejora. "Si el candidato es alguien que medianamente genere consenso, un ballotage se pierde si la economía no está mejorando", sostuvo.

También analizó el posicionamiento de Axel Kicillof dentro del peronismo y afirmó que su principal objetivo político es consolidar su liderazgo en la provincia de Buenos Aires. "El fin de Kicillof es ganarle a Cristina... no es llegar a Nación", expresó.

Finalmente, se refirió a Patricia Bullrich y sostuvo que la ministra necesita diferenciarse del oficialismo nacional frente al deterioro de algunos indicadores. "Bullrich se tiene que despegar", afirmó, al señalar que el escenario electoral podría modificarse con la aparición de un candidato competitivo por fuera de las estructuras tradicionales.