Eduardo Ibarra analizó el estilo de Javier Milei: "No ha cambiado sus modos de entender la política"

El analista político, Eduardo Ibarra, evaluó en Canal E que el estilo comunicacional de Javier Milei volvió a quedar en el centro del debate tras sus recientes declaraciones contra otros líderes políticos.

Eduardo Ibarra sostuvo que, "el Presidente lo que no ha cambiado son sus modos de entender la política, tampoco su retórica discursiva desde que él comienza a aparecer en los medios de comunicación como un panelista de televisión".

La confrontación y su integración a la política

Según explicó, toda actividad política implica confrontación, aunque existen distintas maneras de ejercerla. "Todos sabemos que la política implica confrontación", afirmó. Sin embargo, marcó una diferencia entre el actual mandatario y otros presidentes: "Hemos estado acostumbrados a políticos presidentes que han sido mucho más leves en su forma, que no consideran enemigo al adversario, sino adversario".

Para Ibarra, el discurso de Milei responde a una lógica propia de los movimientos de ultraderecha. "En el caso de Javier Milei está muy a tono con los modos de la ultraderecha, que tiene al enemigo como enemigo, no como adversario. Entonces, cualquier tipo de calificación es válida. Incluso los insultos", planteó.

Características del discurso de Javier Milei

Asimismo, analizó la construcción discursiva del Presidente y su forma de referirse a la gestión de Gobierno: "Él tiene un discurso también, me refiero a Javier Milei, bastante infantil en sus formas, porque tiene que ver con una cuestión muy megalómana y narcisista".

Como ejemplo, el analista político mencionó que el mandatario suele recurrir a definiciones absolutas sobre su administración. "Cuando se refiere a su gobierno, no dice que estamos haciendo un buen gobierno. Él dice el mejor gobierno de la historia", expresó.

Luego, manifestó que ese tipo de expresiones reflejan una lógica particular: "Siempre acude a verdades que parece que son irrefutables". Y agregó: "Parece esos jugadores del fútbol que dicen yo soy el mejor del mundo. Una cuestión bastante infantil, bastante de narcisismo primario".