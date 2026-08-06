La Federación Agraria Argentina brindó su opinión sobre la Ley de Tierras: "Lo institucional lo vemos como grave"

La decisión del Gobierno de retirar del proyecto de ley el capítulo que modificaba la Ley de Tierras fue recibida con cautela por la Federación Agraria Argentina. Para su vicepresidente, Claudio Angeleri, en comunicación con Canal E, el debate dejó en evidencia la preocupación que generan distintas iniciativas oficiales para los pequeños y medianos productores.

"Ayer estuvimos reuniendo el consejo directivo de la Federación Agraria y la verdad que hemos sacado un comunicado con los distintos temas que están pasando en la agenda del sector", explicó Claudio Angeleri, quien remarcó que el análisis realizado junto a la Mesa de Enlace derivó de un intenso trabajo legislativo.

Preocupación por la falta de quórum

Asimismo, sostuvo que, "la verdad que es preocupante, preocupante porque en principio se desregulaba todo lo que ya estaba hecho por ley" y agregó que, "nos tiene muy preocupados". Sobre la marcha de la discusión parlamentaria recordó que, "no han conseguido el quórum" y que finalmente "ayer sacaron el artículo 3 de este proyecto".

No obstante, Angeleri aclaró que el conflicto no termina con la eliminación de ese capítulo. "Sacando también el artículo este, también es preocupante la Ley de Fuegos y demás. Pero no es el único tema, hay muchos temas en la agenda de desregulaciones que venimos discutiendo ya hace un tiempo", señaló. Entre ellos mencionó "Semillas, el IPCBA, el contrato de arrendamiento", cuestiones que "nos tienen preocupados y ocupados".

Qué necesita un inversor extranjero para llegar a Argentina

Sobre el argumento oficial de que una mayor apertura favorecería el ingreso de inversiones extranjeras, diferenció su visión personal de la postura institucional de la entidad. "Un inversor de otro país que ve con buenos ojos a la Argentina como un país que todavía estamos lejos del techo productivo, lo ve con tentación", afirmó. Sin embargo, advirtió que también observa "que es un país que no tiene seguridad jurídica, que es un país que su economía es muy pendular, igual que la política", situación que "retrae las intenciones de que pueda llegar a tener un inversor".

Al mismo tiempo, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina sostuvo que, "teniendo esas cosas alineadas no me cabe ninguna duda que con el faltante de tierra que tienen algunos países y que importa mucha comida, vendría a nacer acá la Argentina".

Desde el punto de vista institucional, fue contundente: "Lo institucional lo vemos como grave y que me parece que prioridad tienen que tener los productores, los agricultores argentinos, de poder tener el acceso a la tierra".