Julián Domínguez cuestionó la Ley de Tierras: “El territorio es propiedad de los argentinos”

El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuestionó en Canal E la modificación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la soberanía, el modelo productivo y la administración de los recursos naturales de Argentina.

Julián Domínguez sostuvo que la iniciativa no debía analizarse únicamente como una modificación sobre la propiedad rural, sino como parte de un paquete más amplio de reformas. “No solamente es una ley de tierra, de venta de tierra, sino que trae un combo que afectaba precisamente a la denominada ley de fuego, que afectaba, que está involucrada la ley de glaciares también, que está involucrada también la ley de expropiación”, afirmó.

Cómo pueden impactar las reformas sobre los recursos

En ese sentido, cuestionó que las reformas pudieran debilitar la capacidad del Estado para intervenir sobre recursos estratégicos: “El territorio es propiedad de los argentinos. Para todos los que quieran habitar el suelo argentino, perfecto, pero el territorio es el ejercicio soberano del pueblo argentino”.

Frente al argumento oficial de que flexibilizar la normativa facilitaría la llegada de inversiones extranjeras, Domínguez sostuvo que existen amplias posibilidades para atraer capitales sin eliminar las restricciones. “Hay un margen muy amplio de posibilidades que inversores extranjeros vengan a invertir en la Argentina”, señaló.

Las modificaciones indiscriminadas podrían afectar la llegada de inversiones

Luego, manifestó que el problema no es limitar la inversión sino establecer condiciones que permitan generar desarrollo: “No inmolar el patrimonio de los argentinos en el altar del mercado. Cada vez que hicimos eso, las consecuencias para nuestra nación fueron las que ya conocemos”.

El entrevistado también cuestionó un modelo basado exclusivamente en la extracción de recursos. “Es una regresión primarizante del modelo productivo y de desarrollo de la nación”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno avance mediante un decreto de necesidad y urgencia, fue contundente: “Creo que sería el peor instrumento que encontraría el Gobierno para definitivamente que nadie quiera invertir en la Argentina”.