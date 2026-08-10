Ramiro Tosi: “El mercado espera un poco menos de inflación”

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% en julio y generó expectativas sobre el próximo dato del IPC nacional. Para Ramiro Tosi, economista y ex subsecretario de Financiamiento, en comunicación con Canal E, el índice nacional podría ubicarse entre 2,1% y 2,3%, aunque advirtió sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno para reactivar el crédito y contener la mora bancaria.

“Si uno hace una estimación de cuánto podría saltar el registro del IPC nacional respecto al 1,9 que habíamos visto en junio, veamos cómo evolucionan los servicios y los estacionales en todo el país, porque este es un IPC nacional, te diría que estás entre un registro el más optimista, 2,1, y el más pesimista, un 2,3”, indicó Ramiro Tosi.

Cómo se compone la inflación de CABA

Asimismo, explicó que la inflación porteña tuvo una composición diferente a la nacional: “El índice de la ciudad, que pondera mucho más los servicios respecto al IPC nacional, y justamente lo que más te subió en el IPC de CABA fueron los servicios, y aparte lo que llamamos los precios estacionales, que subieron casi un 11%, por la estacionalidad propia al mes de julio”.

Sobre los próximos meses, Tosi señaló: “El mercado espera un poco menos de inflación, y en diciembre veremos si, realmente, llegado a esa instancia, el Gobierno logra estabilizar la inflación por debajo del 2”.

Uno de los principales desafíos económicos pasa por la recuperación del crédito. Sobre la misma línea, sostuvo que las decisiones sobre las tasas y el dólar generan una tensión difícil de resolver. “Todavía lo tenés operando entre el 22, 22,50, cuando, previo a la licitación, lo tenías en 19, 20%, con lo cual, quiere decir que la liquidez del sistema quedó ajustada”, planteó.

El Banco Central no tiene en sus planes la intervención de la política monetaria

Además, el economista explicó el impacto de la política monetaria sobre el sistema financiero: “El Banco Central tiene bastantes herramientas regulatorias, obviamente que para eso, primero tiene que cambiar su diagnóstico e intervenir, no decir que solamente es un problema entre privados”.

Entre las alternativas mencionó extender los plazos regulatorios de la mora: “Se pueden hacer bastantes cosas. Desde lo regulatorio, pareciera que el Banco Central no quiere tomar el riesgo”.