El Gobierno sale a “domar” el dólar: el análisis de Mariano Gorodisch sobre lo que ocurre con el tipo de cambio

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, analizó en Canal E que el mercado financiero argentino atraviesa una semana clave, con la inflación de julio, el comportamiento del crédito, el consumo y la intervención oficial sobre el dólar como principales ejes.

En este contexto, Mariano Gorodisch advirtió que los agentes de bolsa enfrentan mayores costos por las exigencias regulatorias: “Por las regulaciones, por los regímenes informativos que tienen que hacer y pretenden que no sean tan, pero tan exhaustivos, si no son mayores costos que de una u otra manera tienen que trasladar hacia el cliente”.

La inflación de julio se dará a conocer el jueves

El jueves será una jornada determinante porque el INDEC difundirá el dato de inflación de julio. “Lo cierto es que estamos frente a un escenario hoy donde el jueves va a ser un día clave para la economía argentina porque a las 4 de la tarde el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación de julio”, señaló.

Gorodisch explicó que, después de marzo y diciembre, suele ser el tercer mes con mayor inflación del año. Para los meses siguientes, las expectativas apuntan a una desaceleración: “Las previsiones del REM, del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central es que desde agosto y hasta diciembre, en lo que queda ahí este del año, hace una desaceleración de la inflación y este en niveles entre el 1,5 y el 1,8%”.

El Gobierno vuelve a apostar al crédito como herramienta para impulsar la actividad económica, mediante distintos planes de refinanciación. En este sentido, explicó que, “la gente está teniendo menos límites” y que, cuando los bancos refinancian deudas a mayor plazo y menor tasa, pueden reducir o directamente cortar el límite de las tarjetas.

El Gobierno busca estabilizar el dólar

Otro frente de tensión es el dólar. El Gobierno busca evitar que el tipo de cambio mayorista supere los $1.500, pero la estrategia puede generar un efecto contrapuesto sobre el crédito. “Ahora, en otro escenario, el Gobierno sale a poner al dólar en 1,500, que no pase el dólar mayorista”, explicó Gorodisch.

El problema aparece si para contener el dólar deben subir las tasas: “Justamente para la reactivación del crédito que tienen que bajar las tasas y no subir las tasas”.