Energía y empleo: el desafío de formar trabajadores para sostener el boom de Vaca Muerta

La energía aparece como uno de los sectores con mayor capacidad de traccionar empleo en la Argentina de los próximos años. El desarrollo de Vaca Muerta, las inversiones en infraestructura y el avance de nuevos proyectos vinculados al petróleo, el gas y la minería abren una oportunidad para las economías regionales. Pero, al mismo tiempo, empiezan a mostrar un límite concreto: conseguir trabajadores con la formación y la experiencia que exige la actividad.

Según el informe Cadena de Valor para el desarrollo de Vaca Muerta, elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), hacia 2030 el sector requerirá entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales para acompañar actividades de perforación, acondicionamiento de pozos y operaciones.

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El dato marca la magnitud del desafío laboral que se abre en torno a la energía. “Hoy el desafío del sector ya no pasa únicamente por generar empleo, sino por encontrar personas con experiencia operativa real y capacidad de adaptarse a entornos altamente técnicos, dinámicos y exigentes”, explicó Carlos Stegmann, Key Account Manager de la división Oil & Gas de Adecco Argentina.

Qué perfiles busca la industria energética

El crecimiento de la actividad energética está impulsando la demanda de operarios, soldadores, choferes, maquinistas e ingenieros. Son puestos clave para sostener el ritmo de obras, perforación, transporte, mantenimiento y operación de los proyectos.

Desde Adecco señalan que también cambió el criterio de contratación. La experiencia en campo, la especialización técnica y la capacidad de adaptación pesan cada vez más en la búsqueda de personal. En una actividad con operaciones complejas y estándares exigentes, las empresas necesitan acortar los tiempos de incorporación y reducir la curva de aprendizaje.

“Las empresas necesitan incorporar talento que pueda adaptarse rápidamente a operaciones complejas. Por eso la experiencia práctica y las habilidades técnicas específicas cobran cada vez más relevancia”, agregó Stegmann.

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La dificultad para cubrir esos puestos se vincula con un problema más amplio del mercado laboral argentino: la brecha entre la formación disponible y la demanda de sectores estratégicos. Según datos del Centro Argentino de Ingenieros, el país forma alrededor de 6.000 ingenieros por año, frente a una demanda potencial estimada en 15.000 profesionales.

Esa diferencia impacta no sólo en energía, sino también en minería, infraestructura, industria y tecnología. En la práctica, los sectores con mayor potencial de inversión empiezan a competir por una base limitada de perfiles técnicos y profesionales.

Vaca Muerta, empleo y el límite de la infraestructura

La discusión laboral también tiene una dimensión territorial. El crecimiento de Vaca Muerta ya modificó la dinámica económica de Neuquén y de varias localidades cercanas a la operación hidrocarburífera. Más actividad implica más empleo, pero también más presión sobre vivienda, transporte, servicios públicos, salud, educación e infraestructura urbana.

El debate volvió a tomar fuerza luego de que el ministro Federico Sturzenegger proyectara que, en los próximos 30 años, alrededor de 1,5 millones de personas podrían radicarse en Neuquén y otro millón en Catamarca, impulsadas por el desarrollo de la energía y la minería.

La mirada oficial apunta a que las inversiones, entre ellas las promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ayuden a descentralizar la economía y fortalecer el interior productivo. Sin embargo, autoridades provinciales y referentes locales advierten que ese salto productivo deberá venir acompañado por obras, servicios y planificación urbana.

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En Neuquén, las localidades vinculadas a Vaca Muerta ya enfrentan tensiones por el crecimiento acelerado.

En Catamarca, el debate gira alrededor de cómo administrar el impacto que podría generar la expansión de la minería y el litio durante las próximas décadas.

Tecnología, inteligencia artificial y nuevos empleos

A la demanda de perfiles tradicionales se suma otro cambio: la transformación tecnológica de la industria. La inteligencia artificial, la automatización, el análisis de datos y los sistemas de gestión empiezan a ganar espacio en las operaciones energéticas.

Esto obliga a las empresas a buscar perfiles híbridos: trabajadores con conocimiento técnico de la actividad, pero también con capacidad para utilizar herramientas digitales, interpretar datos y adaptarse a procesos cada vez más automatizados.

En ese escenario, el desafío es doble. Por un lado, cubrir la demanda inmediata de trabajadores para sostener la expansión de los proyectos. Por el otro, formar nuevas capacidades para una industria que se vuelve más intensiva en tecnología.

La energía aparece así como una oportunidad concreta para el empleo argentino, pero también como una prueba para el sistema de formación técnica, las provincias productoras y las empresas. El potencial está; la pregunta es si el país podrá preparar, atraer y retener el talento necesario para convertirlo en desarrollo sostenido.

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