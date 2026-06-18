Aportar talento, experiencia y conocimiento es clave en la búsqueda de la excelencia

Marcelo, cuéntenos un poco sobre su formación y especialización

Soy médico egresado de la UBA, especialista en Cirugía General primero, y en Cirugía Plástica, recertificado varias veces y con 36 años de experiencia en la especialidad. Ex cirujano de planta del Servicio de Cirugía del Hospital Durand, Miembro titular Senior de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y miembro titular de la European Academyof Facial Plastic Surgery.

¿Actualmente, en qué está enfocado?

Dirijo Vestetique, Centro Médico Estético. Además tengo una carrera paralela: soy escultor, me he formado con un gran premio de honor del Salón Nacional, el profesor Valderrey. He hecho exposiciones y tengo obras en muchas partes del mundo: Valencia, Barcelona, Florencia, México, Basilea, Santiago, Viena y Bogotá.

¿Cuáles son los servicios que brinda a través del centro de estética?

En Vestetique me encargo de las cirugías y de la Medicina Estética. Tenemos tecnologías de última generación: Bodytite, Facetite y Morpheus 8, de lo que me encargo personalmente. También ofrecemos tratamientos láser de depilación Candela Gentlelase, rejuvenecimiento láser, Radiofrecuencia fraccionada Fraxface, Tratamiento de telangiectasias con Spider, Láser diodo, ultracavitación y Reaction.

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¿Cómo se proyecta en el mediano plazo?

En los últimos años he logrado de alguna forma reunir mis dos carreras: en la medicina, tratando fundamentalmente el rostro, cuello y párpados, para lo que la incorporación a finales del 2019 de Facetite y Morpheus 8 me ha ayudado enormemente. Por eso expreso mi proyección en la frase: “Reformar rostros para darle imagen al alma y recrear formas que den cuerpo al alma”, es la proyección de mi carrera artística, por eso mis últimas exposiciones escultóricas, como “envoltorios del alma” e “interior y cáscara” persiguen la temática de la relación entre el espíritu y su propio “envase” corporal.

¿Cuál es su diferencial?

No es mi objetivo diferenciarme del resto, en la ciencia colaboramos entre colegas para avanzar y mejorar. Creo sí en la búsqueda de la excelencia, en aportar talento, experiencia y conocimiento a mis pacientes y en superar sus expectativas.

¿Qué haría diferente si comenzara de nuevo?

No me detengo a pensar en qué haría si comenzara de nuevo, sino en avanzar en esa búsqueda en la que estoy, en mejorar hasta el final. No puedo pensar en comenzar de nuevo, aún no termino lo que hago.

Dr. Marcelo Visentini | Vestetique, Centro Médico Estético

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