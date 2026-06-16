La IA cambia el trabajo; el liderazgo define quién evoluciona

El avance de la IA ya no es una promesa futura: es una realidad que está transformando la forma en que trabajamos.

Frente a este escenario, el miedo a quedar obsoletos crece entre profesionales y organizaciones.

Sin embargo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino humano.

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Según estimaciones de diversos organismos internacionales, millones de puestos de trabajo cambiarán significativamente en los próximos años. La automatización reemplazará tareas operativas y repetitivas, mientras que las habilidades humanas ganarán protagonismo.

En este contexto, la formación técnica y el reskilling continuo son indispensables, pero no suficientes.

Las competencias que marcarán la diferencia serán aquellas que ninguna máquina puede replicar: el pensamiento estratégico, la comunicación efectiva, la empatía, la gestión del tiempo y la capacidad de inspirar a otros.

Después de más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo y hoy como mentora, veo repetirse la misma escena: profesionales técnicamente brillantes que, al asumir mayores responsabilidades, se sienten desbordados. Son expertos en su área, pero nunca aprendieron a liderar personas, delegar o gestionar su tiempo y energía.

La IA transformará procesos, pero no reemplazará la capacidad humana de construir confianza, generar compromiso y tomar decisiones con criterio. El liderazgo seguirá siendo profundamente humano.

Desarrollar estas habilidades no ocurre por azar. Requiere práctica, estructura y autoconocimiento. Intentar hacerlo únicamente por prueba y error puede resultar costoso en tiempo, energía y oportunidades. En un entorno que cambia a velocidad exponencial, la mentoría adquiere un valor estratégico: permite acortar la curva de aprendizaje, acelerar el desarrollo de competencias y acompañar a las personas en la transición de expertos técnicos a líderes capaces de gestionar el cambio.

En un mundo donde la tecnología avanza a velocidad exponencial, el futuro del trabajo no pertenece sólo a quienes más herramientas dominan, sino a quienes desarrollan la capacidad de liderarse a sí mismos y a otros en medio del cambio.

La tecnología seguirá evolucionando; el desafío será estar preparados para evolucionar con ella.

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