Ola de calor e incendios: el impacto climático que golpea a Estados Unidos y Europa

La ola de calor y los incendios forestales están generando fuertes consecuencias en Estados Unidos y Europa, con impacto sobre viviendas, seguros, producción agropecuaria y sistemas de infraestructura. Sobre la misma línea, Norman Powell y Juan Luis Francia, en Ronda de Corresponsales, analizaron la situación y marcaron las diferencias entre ambos continentes.

En Estados Unidos, los incendios afectan especialmente a zonas donde predominan las construcciones de madera. Sobre este punto, Norman Powell advirtió: “Es muy difícil combatir esos incendios cuando llega a las poblaciones, sin duda. Porque todo queda en cenizas en cuestión de minutos”.

Los incendios afectaron 700 viviendas en Estados Unidos

El impacto habitacional ya es significativo: “Ha habido aproximadamente 700 viviendas afectadas hasta el momento en el estado de Washington”.

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El costo de proteger las viviendas también aumenta en las regiones más expuestas a fenómenos climáticos extremos. En este sentido, Powell explicó: “Hay pólizas de seguro especiales para esas zonas del país. Como también, por ejemplo, hay seguros especiales, por ejemplo, en el estado de Florida para la temporada de huracanes”.

El costo de estos fenómenos también puede provocar que los propietarios abandonen sus viviendas. “Pero son cifras realmente tan importantes que en muchos casos, después de los huracanes, últimos huracanes que llegaron al estado de Florida, muchos habitantes decidieron vender sus casas e irse a otros estados”, planteó.

En Europa, Juan Luis Francia describió el impacto de los incendios en el territorio francés y particularmente en la región de Gironda: “Esa zona, digamos, tuvo un gran impacto de incendios, no fue la única, pero ahí fue verdaderamente apocalíptico, diría yo”.

La falta de agua empieza a preocupar en Francia

Francia también atraviesa ahora una etapa en la que la preocupación empieza a desplazarse del fuego hacia la falta de agua. Sobre la misma línea, explicó: “Entonces, esto, claro, es un costado, hoy estaría más controlado, los focos han estado más controlados, están reducidos, diría yo, y el problema ya es no tanto los incendios por ahora, sino la sequía”.

El periodista Francia manifestó que el problema climático tiene consecuencias económicas concretas: “Hay productores agropecuarios que han perdido prácticamente todas sus cosechas”.

También advirtió sobre los efectos de la sequía prolongada sobre las viviendas: “La sequía tiene un impacto, bueno, como era de imaginar, sobre todo en lo económico”, además de señalar que determinados suelos pueden generar movimientos que posteriormente producen fisuras en las casas.