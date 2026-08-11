Por qué la respuesta internacional ante la tragedia en Colombia generó cuestionamientos

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina, el analista internacional Juan Francia y el periodista Norman Powell analizaron la respuesta de los gobiernos y organismos internacionales frente al desastre ocurrido en Colombia.

En España, donde residen alrededor de 60.000 colombianos, las autoridades buscaban información sobre 164 personas de las que todavía no tenían datos. Molina aclaró que esto “no significa que puedan ser posibles víctimas”, pero pidió que familiares y conocidos ayuden a establecer contacto con consulados y embajadas.

La respuesta internacional y la ayuda a Colombia

Molina destacó la importancia de la comunidad colombiana en España y sus vínculos comerciales. “Yo creo que a la hora de la verdad eso no va a pesar demasiado”, sostuvo al referirse a las diferencias políticas entre los gobiernos.

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Francia, en tanto, marcó la demora de la respuesta internacional en comparación con otras emergencias. “Llama la atención porque no ha habido una reacción oficial como la que vi, por ejemplo, con el caso del terremoto de Venezuela”, afirmó. Según explicó, en aquella oportunidad hubo un rápido despliegue de bomberos, socorristas y ayuda de distintos países.

Molina coincidió en que la reacción española no fue tan rápida como en otras ocasiones y señaló que las empresas telefónicas sí tomaron medidas para facilitar las comunicaciones entre los países afectados.

Desde Estados Unidos, Powell destacó una respuesta inmediata. “El Departamento de Estado se puso en inmediato contacto con las autoridades colombianas y está preparando la ayuda que piensa enviar a la zona del desastre”, explicó.

El periodista remarcó además que la zona afectada se encuentra en la costa del Pacífico colombiano y presenta mayores niveles de vulnerabilidad económica, lo que vuelve más delicada la situación.

Ayuda humanitaria, política y propaganda

La discusión también giró sobre cuánto pueden influir las diferencias ideológicas entre gobiernos en la llegada de asistencia humanitaria. Powell sostuvo que Estados Unidos “cuando hay una tragedia siempre está dispuesto a salir en ayuda” y recordó antecedentes de asistencia en países de la región.

Francia planteó otra mirada y cuestionó la utilización política de la ayuda internacional. “También forman parte de la propaganda”, afirmó, al analizar el caso venezolano y las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos.

En ese sentido, señaló una contradicción: “Por un lado ayuda, pero por el otro lado no hay una coherencia”. Para Francia, la asistencia humanitaria puede convertirse también en una herramienta de comunicación política.

El debate dejó así planteada una pregunta sobre el verdadero alcance de la solidaridad internacional frente a una emergencia: cuánto responde a una necesidad humanitaria y cuánto está atravesado por los intereses estratégicos de cada gobierno.