Un terremoto de magnitud 7,4 se sintió en toda Colombia: al menos 111 muertos y 60 edificios derrumbados

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes 10 a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales. El movimiento dejó al menos 111 muertos, centenares de heridos y personas atrapadas. Segúnn el Gobierno hay más de 60 edificios derrumbados.

El sismo se produjo a las 7.34, hora de Colombia, las 9.34 de Argentina, y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente una magnitud de 6,7, pero posteriormente corrigió el registro a 7,4. El organismo ubicó la profundidad en torno a los 96 kilómetros.

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El flamante presidente, Abelardo de la Espriella, quien asumió su cargo el pasado viernes 7, anunció a través de su cuenta en la red social X que asumió "directamente el liderazgo de la atención por la emergencia". En este sentido, declaró a la situación como "desastre nacional".

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“No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele su gente y que hará todo a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles”, expresó el mandatario. De la Espriella suspendió su agenda y se trasladó hacia Bogotá para encabezar una reunión de emergencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde donde coordinará las acciones en Chocó, el Eje Cafetero y el resto de las regiones afectadas. También anunció que viajará a Pereira.

Peligro por gases y ceniza: alertan por el comportamiento extremo del Puracé y exigen aislar la zona

La actividad interna del volcán Puracé alcanzó niveles alarmantes durante los últimos días y rompió todos los parámetros normales de su comportamiento histórico. Esta fuerte alteración en su dinámica subterránea derivó en un domingo de extrema tensión: a partir de las 14 horas, la montaña expulsó cinco gruesas columnas de ceniza que treparon hasta los 700 metros de altura y obligaron al Servicio Geológico Colombiano a intervenir de urgencia.

Frente a este escenario de inestabilidad, los expertos emitieron una advertencia tajante para que nadie intente acercarse a la zona de riesgo. La medida preventiva de exclusión rige especialmente para los cráteres del Puracé y de sus picos vecinos, el Piocollo y el Curiquinga (todos integrantes de la cadena Los Coconucos), ante el peligro latente de que nuevas ráfagas repentinas de material volcánico y gases tóxicos pongan en riesgo la vida de las personas.

Localidades afectadas y control de daños

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 muertos en esa ciudad, tres de ellos en el Aeropuerto Internacional Matecaña. A ellos se suman tres fallecidos en Manizales y uno en Buenaventura, según los últimos reportes de las autoridades locales. El número podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate y se consoliden los informes de las distintas regiones.

En Quibdó, capital del departamento del Chocó, también se registraron heridos y graves daños. La gobernadora Nubia Córdoba señaló que, aunque el epicentro se ubicó en San José del Palmar, hubo edificaciones derrumbadas en la capital departamental y manifestó preocupación por la posibilidad de nuevas réplicas.

Una de las situaciones más delicadas se registra en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder informó inicialmente que había al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Más tarde elevó a 25 el número de edificaciones gravemente afectadas y pidió apoyo a Bogotá y Medellín para reforzar los operativos de búsqueda y rescate.

Eder pidió además a la población que revise los inmuebles y abandone aquellos en los que se observen grietas o daños estructurales importantes. Entre los edificios afectados se encuentra el motel Molino Rojo, sobre la Autopista Suroriental, además de construcciones en los sectores de Capri y la Avenida Roosevelt.

Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que no se registraron daños estructurales graves en la capital y dispuso el envío de 100 rescatistas hacia las zonas más afectadas. Los equipos serán trasladados desde el aeropuerto militar de Catam hacia los puntos que determine como prioritarios el Gobierno colombiano.

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El terremoto también provocó daños y la suspensión de operaciones en seis aeropuertos. La Aeronáutica Civil informó afectaciones en las terminales de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que permanecerán cerradas mientras se realizan evaluaciones estructurales.

Además, se registraron problemas en la red vial. Dos carreteras cercanas a Cali y Manizales fueron cerradas y en la vía Cali-Loboguerrero se produjo un desprendimiento de rocas como consecuencia del movimiento sísmico.

El terremoto fue percibido fuera de Colombia. Panamá y Ecuador registraron fuertes movimientos y evacuaciones preventivas, especialmente en edificios altos, mientras que Venezuela activó evaluaciones en los estados fronterizos de Táchira y Zulia. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no informaron víctimas ni daños graves.

Las autoridades colombianas mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan buscando personas atrapadas y evaluando los daños. El saldo de víctimas sigue siendo preliminar y puede aumentar durante las próximas horas a medida que llegue información desde los municipios más afectados.

RG