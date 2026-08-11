Ricardo Diab, presidente de CAME: “La venta online todavía no tiene el volumen suficiente para compensar la caída de la venta física”

En medio de la discusión por las cifras de ventas minoristas y el crecimiento del comercio electrónico, Ricardo Diab, presidente de CAME, defendió en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la metodología utilizada por la entidad para medir el consumo.

El titular de CAME explicó que el relevamiento contempla comercios físicos de todo el país y sostuvo que el avance de las ventas online todavía no alcanza para compensar la caída registrada en los locales. “Nosotros hace más de 16 años que hacemos la misma metodología y relevamos comercio físico de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego”, afirmó.

Qué dice CAME sobre las ventas online

Diab reconoció el crecimiento del comercio electrónico, pero marcó sus límites para explicar la caída de las ventas físicas. “La venta online va creciendo, es una forma que vino a quedarse y se va a ir trasladando en el tiempo, pero hoy todavía no tiene el volumen suficiente para poder compensar lo que ha caído en la venta física”, sostuvo.

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Sobre el crecimiento de Mercado Libre, Diab fue categórico: “No niego la exactitud del mensaje del señor, porque seguramente en su empresa le va de esa manera”, aunque aclaró que resta determinar qué representa ese crecimiento sobre el consumo nacional.

Además, invitó a incorporar información del comercio electrónico a los relevamientos de CAME: “Lo invitamos, yo no tengo ningún problema de que aporte y sumar”. Y remarcó: “Qué interés tenemos nosotros de negar la venta online, o qué interés tenemos nosotros de marcar ventas negativas”.

Poder adquisitivo, crédito y futuro de las pymes

Para Diab, el principal problema detrás de la caída del consumo es el deterioro del ingreso disponible. “La falta del poder adquisitivo, la falta de incentivo al consumo en general, ergo financiamiento laxo en cuotas pagables, no las cuotas impagables que hoy hacen que haya una morosidad tremenda, generan esta situación de la caída del consumo”, explicó.

El dirigente también señaló que los salarios quedaron rezagados frente a los aumentos de servicios y planteó el problema del financiamiento: “Si hoy yo no puedo comprar una zapatilla, ¿por qué la voy a poder comprar dentro de tres meses si voy a estar ganando lo mismo?”.

Aunque valoró el equilibrio fiscal, advirtió sobre el costo de la transición económica. “Muchos pequeños, medianos y microempresarios no la están pasando bien”, afirmó. En cuanto al futuro, su diagnóstico fue contundente: “No pareciera que en los próximos meses el consumo iría a mejorar”.

Finalmente, Diab señaló que el impacto sobre el sector empresario también se refleja en la pérdida de firmas y empleos y estimó, en términos generales, “más de 30.000 empresas y 300.000 empleos” perdidos.